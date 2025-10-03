Syrsa completa el mapa andaluz tras aterrizar por primera vez en Málaga con la compra de concesionarios Hyundai

Hace apenas un año, el grupo sevillano Syrsa anunció la mayor operación de sus más de 60 años de historia al incorporar 13 nuevos concesionarios de BMW a su negocio -que se localizan en Sevilla, Campo de Gibraltar (Cádiz), Córdoba, Jaén y Granada-, un movimiento que reforzó su posicionamiento en Andalucía, aunque Málaga seguía siendo una cuenta pendiente para la compañía, que ya ha saldado.

Según ha informado la empresa hispalense en una nota de prensa, Syrsa -que alcanzó una facturación de 370 millones de euros en 2024- se convierte en el principal grupo concesionario de Hyundai en Andalucía con la adquisición de la rama de actividad de los negocios de la marca de Grupo Nieto Automoción (que cuenta con más de 75 años en el ámbito de la movilidad y tiene sede en la capital de la Costa del Sol), lo que supone su implantación definitiva en la provincia de Málaga, hasta ahora la única en la que no estaba presente.

Concesionarios en la capital y Marbella

Concretamente, la operación de compra implica la incorporación a Syrsa de nuevos concesionarios de Hyundai en Málaga y Marbella, como instalaciones principales, así como varias instalaciones secundarias localizadas en Torremolinos, Antequera, Vélez-Málaga y Fuengirola, con un volumen de ventas que en el ejercicio 2024 ascendió 38,4 millones de euros.

Las nuevas instalaciones de Hyundai en Málaga se suman a las que Syrsa ya mantiene de la misma marca en la provincia de Huelva, elevando la cuota conjunta de la marca del grupo por encima del 26% en Andalucía, lo que convertirá a Syrsa en el principal comercializador de Hyundai en la región.

En la actualidad y con 73 instalaciones distribuidas por Andalucía, propias y de su red de agentes, Syrsa tiene un equipo de profesionales de más de 800 personas. Cuenta con concesiones de las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, MINI, Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda, Jaecoo, EBRO y Foton, y también es taller oficial de Lynk&Co, Ineos y Polestar. Junto a la empresa propia de vehículos de ocasión multimarca, Driveris, el grupo cuenta asimismo con una empresa especializada en servicios de gestoría (Syrsa Gestoría), con una correduría (Syrsa Seguros), y con una empresa de tratamiento de vehículos y economía circular, gracias a Syrsa CAT, un Centro Autorizado de Vehículos (desguace, reciclado y venta de piezas) localizado en Manzanilla (Huelva), con capacidad para gestionar 1.400 vehículos al año.

Adquisición "de alto valor estratégico"

La operación implica asimismo la integración de más de 30 profesionales procedentes de la unidad adquirida. Según Francisco Galnares, presidente de la compañía, “se trata de una adquisición de alto valor estratégico, que nos permitirá crecer de forma sensible no solo con una de las marcas más afianzadas de nuestro porfolio, sino también territorialmente, alcanzando presencia en la única de las ocho provincias andaluzas en las que el grupo aún no operaba”.

El concesionario de Hyundai en Huelva, Hyundai Syrluz, alcanzó en 2024 una facturación superior a los 13 millones de euros. Además, ha señalado la empresa, ha recibido en los últimos años importantes reconocimientos de la marca surcoreana, especialmente a sus servicios de posventa, como el Volante Hyundai al mejor concesionario de España en gestión de Marketing (2022), el Premio Hyundai a la mejor gestión global en el área de recambios (2022), o el Premio Hyundai Pro Philosophy a su servicio de posventa y taller (2023 y 2024).