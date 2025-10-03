Tramas Home prevé abrir 100 tiendas en cinco años y democratizar la decoración contemporánea

Tramas Home, que ya cuenta con 18 establecimientos en España y Portugal y tienda online, planea una expansión que la convertirá en un referente del hogar contemporáneo. La nueva enseña del Grupo Tramas adoptará una estrategia de crecimiento inspirada en la de su empresa matriz, Tramas +, con el objetivo de abrir 100 tiendas propias en España y Portugal en los próximos cinco años.

Primeros pasos y situación actual

Tramas Home comenzó su andadura hace 11 meses con la apertura de su primera tienda en el CC Lagoh de Sevilla y opera en la actualidad con 18 tiendas físicas repartidas por España y Portugal. El objetivo de la nueva enseña es continuar con una estrategia de expansión similar a la de la cadena Tramas, que cuenta ya con más de 200 puntos de venta en España, Italia y Portugal.

En un sector dominado por marcas de referencia que cuidan con esmero su imagen y la calidad de sus productos, pero cuyos precios resultan poco accesibles para la gran clase media, Tramas Home ha detectado una necesidad clara: hacer accesible el diseño y la calidad al gran público.

Ese espíritu es la base de la marca, nacida para democratizar la decoración contemporánea con una relación inmejorable entre diseño, calidad y precio.

Estilo mediterráneo y visión femenina

Con un estilo mediterráneo, cosmopolita y vitalista, Tramas Home ofrece colecciones actuales y cuidadas hasta el detalle, pensadas para hogares que desean reflejar personalidad y tendencia sin renunciar a la accesibilidad.

Este proyecto dirigido por mujeres se distingue por una fuerte sensibilidad hacia el estilo contemporáneo, aportando una mirada cercana y atenta a las necesidades reales del consumidor.

La tienda online de Tramas Home ya está disponible, lo que permite acercar la propuesta a clientes internacionales y reforzar su vocación global. Este canal digital se suma a la aplicación de tecnología en diseño, gestión y distribución para optimizar procesos y garantizar la mejor experiencia de compra.

Referente del hogar contemporáneo desde Andalucía

Tramas Home aspira a convertirse en una referencia del hogar contemporáneo, proyectando desde Andalucía la experiencia de tres décadas de trayectoria hacia nuevos mercados y públicos.