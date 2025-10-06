Turismo
Meliá asume la gestión de los hoteles de Messi
Pasarán a formar parte de la marca The Meliá Collection en modelo de alquiler
El Periódico
La hotelera Meliá gestionará los hoteles MiM, propiedad del jugador de fútbol, Leo Messi, a partir del 1 de noviembre. El grupo cuenta con seis establecimientos 'boutique' en destinos como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra.
Se trata de hoteles que evocan la personalidad del futbolista con atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista, que pasarán a formar parte de la marca The Meliá Collection, en modelo de alquiler.
The Meliá Collection cuenta ya con 26 establecimientos abiertos -o en proyecto- en más 12 países y se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad propia, pero se benefician de la distribución, estándares y del marketing de Meliá.
De esta forma, los hoteles MiM conservarán su carácter y estilo, mientras se integran en un sistema global de reservas y fidelización, con visibilidad internacional. Están diseñados por interioristas de renombre como Luis Bustamante y Lázaro Rosa-Violán, y persiguen combinar la exclusividad de sus ubicaciones con un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar.
Los hoteles MiM cuentan con una segmentación diferenciada que incluye hoteles para adultos, como MiM Mallorca, MiM Sitges o MiM Ibiza, y otros para el disfrute de las familias como los de Andorra, Sotogrande o Baqueira Beret.
“La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi, propietario y fundador de la cadena, y de la garantía de un grupo líder en gestión hotelera como Meliá”, afirma el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- La caída de la producción de aceite de oliva en Andalucía tirará al alza de su precio en el supermercado
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 5 de octubre de 2025
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del Mega Ozone Bowling, en centro de ocio de Sevilla Este
- El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona