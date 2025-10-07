AIVeIAl, el gran proyecto andaluz de agricultura ecoregenerativa se expande por España y Portugal

“Cuando comenzamos hace 10 años con estos retos, casi nadie hablaba de agricultura ecoregenerativa. Ahora se alude mucho a ese concepto, pero son necesarios criterios claros para establecer qué es real y qué no. Con nuestra experiencia en los territorios, hemos elaborado un reglamento técnico para certificar mejoras en tres factores esenciales: la salud del suelo y su fertilidad, los ciclos del agua, y la biodiversidad”. Miguel Ángel Gómez, director técnico de AlVelAl, explica el gran paso adelante que han dado para marcar el camino hacia los procesos de cambio propugnados por la Comisión Europea y por los mejores expertos en sostenibilidad ambiental. Han presentado en la feria internacional Fruit Attraction la primera certificación que valida prácticas agrícolas o ganaderas que cuidan la tierra y producen alimentos de calidad.

El ámbito de actuación que se han planteado para ofrecer la certificación ecoregenerativa es España y Portugal. “Son los ecosistemas que conocemos muy bien para poder estructurar una norma, que es compatible con los ecoesquemas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea que subvenciones las prácticas que benefician al medio ambiente. Ahora no podríamos hacer eso sobre otros países europeos donde no tenemos ese nivel de conocimiento y experiencia”.

Logros en 20.000 hectáreas

Quizás algunos lectores tengan alguna somera referencia sobre AlVelAl por aparecer en documentales como la serie Hope! Estamos a tiempo, de Javier Peña, sobre soluciones reales para afrontar el cambio climático. Su reto es mayúsculo: impactar de modo positivo sobre un millón de hectáreas en una de la zonas más áridas de Europa. Restaurando el paisaje y creando modelos de negocio que aportan un valor añadido a los productos locales y generando empleo sostenible. Ya lo están haciendo sobre 20.000 hectáreas de zonas agrícolas.

El nombre de AlVelAl nace de las iniciales de las tres comarcas desde las que se fundó: Altiplano de Granada, Los Vélez y Alto Almanzora. Posteriormente se unieron también desde el Noroeste de Murcia y desde la comarca de Guadix. Su estrategia se basa en los 4 Retornos: el retorno medioambiental, para recuperar suelos degradados; el social, para recuperar y fijar población; el económico, para que la actividad agraria sea rentable; y el retorno de inspiración, para generar una conciencia colectiva y una movilización.

Están implicadas más de 500 personas, entre agricultores, ganaderos, otros empresarios, técnicos, investigadores de universidades, etc. Para experimentar, asesorar y crear empresas bajo su modelo de restauración ambiental y desarrollo rural. La presidenta es Santiaga Sánchez Porcel, que predica con el ejemplo. Hija y nieta de agricultores y ganaderos, en 2011 transformó su explotación agroganadera, Finca el Ciruelo, para que toda la producción fuera ecológica.

Investigadores del proyecto de bioeconomía Pasture+, que tiene lugar en zonas agroganaderas de 7 comunidades autónomas, durante su estudio del suelo en una finca asociada a AlVelAl para analizar los primeros datos de campo tras un año de trabajo ecoregenerativo. / El Correo

500.000 kilos de almendra

En más de 400 fincas de dichas comarcas se está trabajando bajo los criterios regenerativos. La primera empresa relevante que se desarrolla bajo el amparo de AlVelAl es Almendrehesa. Según Miguel Ángel Gómez, “Almendrehesa vende al año entre 500.000 y 600.000 kilos de almendra con cáscara. Es la zona con cultivo ecológico de almendro en secano más grande del mundo. Pero no queremos ser tierra de monocultivo, también se potencia cultivar olivo, pistacho, viñedo, cereales, plantas aromáticas”.

Otras dos empresas que se han creado al amparo de AlVelAl son Hábitat, cooperativa de aceites de oliva virgen extra, y Esencia del Paisaje, de plantas aromáticas. “Estas y otras comparten criterios de intervención en el territorio pero cada una tiene su autonomía de gestión y su vía de comercialización. El beneficio redunda en los productores y en toda la comunidad del entorno”, comenta Miguel Ángel Gómez, de 38 años de edad, cuya familia es originaria del pueblo granadino de Ferreira.

Los clientes de este tipo de productos, como la almendra ecológica, están sobre todo en Europa. “El 80% de nuestra producción se vende en el extranjero, en países como Francia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega,... En España falta conciencia, se va incrementando pero sigue siendo un porcentaje muy menor. Y nos gustaría que no fuera necesario transportar a 3.000 kilómetros de distancia la mayor parte de nuestra producción ecoregenerativa”.

Este año han lanzado la novena convocatoria de su fondo semilla. Gracias a la financiación de la Fundación Arbutus y la Fundación Aland, entrega a las personas beneficiarias un lote de semillas (mostaza, cereal y leguminosas) para cubrir hasta 5 hectáreas de su finca. La cubierta vegetal contribuye a mejorar la fertilidad del suelo, retener agua, reducir la erosión, favorecer la biodiversidad y capturar carbono.

Otra de sus líneas de trabajo es la reforestación, incluyendo como proyecto en marcha un Corredor Verde para conectar espacios protegidos y mejorar la biodiversidad. “Se están haciendo nuevas plantaciones, incluso semillado con el uso de drones. Y también la gestión adecuada de la masa arbórea ya existente. Porque muchas veces lo importante no es plantar más sino limpiar y aclarar zonas de grandes pinares, grandes encinares, para que los árboles cojan más porte y sean más vigorosos”.

Santiaga Sánchez, agricultora y ganadera ecológica y regenerativa, hija y nieta de una familia dedicada al agro y al ganado, es la presidenta de AlVelAl. Junto a ella, Miguel Ángel Gómez, su director técnico, y José Angel Navarro, director de certificación de CAAE. / El Correo

41 kilómetros de plantas aromáticas

El crecimiento en el cultivo de plantas aromáticas se ha impulsado con más fuerza desde hace dos años por la donación de la Fundación Kareema. Se están plantando 41 kilómetros de setos de plantas aromáticas en fincas agrícolas. Así se fomenta la biodiversidad, mejora el hábitat de los polinizadores, y también se pueda sacar rendimiento de esas plantas: romero, tomillo, lavanda, salvia, santolina, orégano...”.

AlVelAl colabora con más de 20 entidades de investigación y transferencia de conocimiento, y participa en numerosos proyectos españoles y europeos de innovación. “Entre nuestros fundamentos está materializar las ideas, basarnos en la demostración. Por eso se nos considera un faro e inspirador dentro y fuera de España. Es fundamental el asesoramiento y acompañamiento a los agricultores. Lo necesitan y lo agradecen”.

En contra de lo que podría presuponerse, el factor edad no determina ser más proclive o más renuente al cambio de mentalidad que requiere decantarse por este modelo. “Tenemos ejemplos de todo tipo y nos queda claro que la edad no influye, depende de cada persona. Hay veteranos agricultores con más de 60 años que han decidido adaptarse y dejar de realizar lo que hacían de otra manera durante décadas; y hay jóvenes que se incorporan a la agricultura y desestiman la vía regenerativa porque les suena a algo antiguo, consideran que lo moderno es producir a gran escala y solo les interesa obtener resultados económicos con rapidez”, confiesa Miguel Angel Gómez.

Tal como explica, “quien esté interesado en España y en Portugal en certificar su finca, contacta con nosotros, en AlVelAl le diseñamos un plan regenerativo a tres o cinco años vista, y las visitas para la auditoría y control las hace CAAE como entidad de certificación, con analíticas de aumento de materia orgánica, de ausencia de erosiones en el suelo, etc. La validación se hace una vez al año”.

Laura Núñez, técnica de AlVelAl, durante una jornada participativa del proyecto europeo Gov4All, para demostrar cómo la gobernanza compartida puede impulsar la regeneración del territorio. / El Correo

Para diferenciarse en el mercado

La Certificación Ecoregenerativa ofrece criterios técnicos que evitan el uso indiscriminado del término y asegura prácticas reales, medibles y verificadas. Está concebida para aportar valor en toda la cadena alimentaria. Para los agricultores y ganaderos, es una vía de diferenciarse en el mercado, ganar resiliencia frente a sequías y plagas y abrirse a nuevos canales de comercialización que reconocen su esfuerzo. Las cooperativas y empresas agroalimentarias pueden encontrar en este sello una herramienta que refuerza la trazabilidad y sostenibilidad de su cadena de valor, aumentando su competitividad y mejorando su posicionamiento en mercados que exigen cada vez más responsabilidad ambiental.

Por su parte, los distribuidores y las grandes superficies pueden ofrecer a los consumidores productos con impacto positivo y autenticidad comprobada, reforzando así su oferta de alimentación basada en innovación y sostenibilidad. Para los consumidores, la certificación aporta confianza y seguridad de que el producto que adquieren no solo es saludable, sino que también contribuye a regenerar el suelo, el agua y la biodiversidad.

Y para la sociedad en su conjunto, la Certificación Ecoregenerativa representa una herramienta capaz de conservar los recursos naturales, mitigar el cambio climático y dar futuro al medio rural, generando beneficios ambientales, sociales y económicos en los territorios.

“La certificación no es un baremo estático, tiene en cuenta la evolución, las características, las incidencias. Hay que considerar cada cultivo, que tiene condiciones distintas, y cada territorio. Pero tiene requisitos obligatorios con objetivos medibles y cumplibles si hay voluntad para ello”, indica el director técnico de AlVelAl.