La aseguradora Zurich anuncia que no acudirá a la opa del BBVA sobre el Sabadell

La aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, ha señalado este martes que no acudirá a la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad. "La operación actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas de la entidad más allá de las perspectivas individuales de la compañía", ha señalado a la agencia Bloomberg un portavoz de la aseguradora

Este movimiento era el esperado porque la aseguradora mantiene un acuerdo en seguros que se podría romper con la compra de BBVA. Desde que empezó la OPA ha ido aumentando su participación de manera paulatina en el capital de Banco Sabadell, hasta llegar al 4,947%. La aseguradora suiza tiene un acuerdo de exclusividad con el Sabadell en seguros de vida y no vida y sabe que si la opa tira adelante, el BBVA rompería ese negocio. El banco catalán, además, confía en que los dividendos extraordinarios prometidos a raíz de la venta de su filial británica, TSB, así como la prima negativa que actualmente penaliza la opa (con el canje propuesto por el BBVA los accionistas perderían hoy valor) pueden convencer a algunos de estos institucionales. Asimismo, consideran que la falta de sinergias hasta 2029 también pueden llevar a los fondos a votar contra la operación.

Este martes, Banco Sabadell había solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adoptara, "de manera preventiva", un "criterio público" que "deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA" de BBVA, con el objetivo de "evitar potenciales manipulaciones de mercado.

Detalle de las posiciones

En el escrito remitido al supervisor, Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma "firme e irrevocable" que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad catalana.

La semana pasada, el único consejero dominical de Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, se desmarcó de la decisión del consejo de rechazar la oferta mejorada por BBVA y anunció que tenía intención de acudir al canje. El financiero mexicano, primer propietario individual del Sabadell con el 3,86% del capital social del banco, se desmarcó la semana pasada del resto de consejeros de la entidad catalana y anunció su intención de aceptar la oferta de compra (opa) del BBVA. "Mi decisión como miembro del consejo de administración de Banco Sabadell y accionista, de aceptar la oferta de BBVA, ha sido recibida con interpretaciones incorrectas, acusaciones e insinuaciones sin ningún sustento, con el objetivo de sesgar y oscurecer la importante decisión que enfrentamos los accionistas de Sabadell", ha criticado este lunes en un artículo de opinión en 'El País'.

El presidente de la entidad vallesana, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno, han mostrado públicamente su incomprensión hacia la decisión de Martínez y han afirmado que se produjo tras "intensas conversaciones" con el BBVA. "No existe absolutamente ningún acuerdo ni conflicto de interés entre BBVA y yo, ni existe ningún conflicto con Sabadell por manifestar mi decisión de aceptar la oferta. Al contrario, cumplo con mi deber como consejero. Estas son acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias que solo buscan confundir el debate buscando desacreditar a otros. He pedido a mis asesores que continúen en contacto con la CNMV para cualquier aclaración que crean pertinente", ha defendido Martínez.

