Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cambios de forma "urgente" en la operativa del sistema eléctrico al detectar riesgos de un nuevo apagón. El operador del sistema ha detectado "variaciones bruscas de tensión" en las últimas dos semanas que pueden "tener impacto en la seguridad del suministro".

Así lo traslada el regulador, que ha lanzado este miércoles una consulta pública 'exprés' para modificar una parte de la normativa técnica del sistema (cuatro procedimientos de operación). Y es que, aunque las tensiones han estado siempre "dentro de los márgenes establecidos", el operador del sistema ha advertido a la CNMC de que podrían "desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico", como ya ocurrió el pasado 28 de abril.

Red Eléctrica atribuye estas variaciones a "la evolución que ha tenido el sistema (eléctrico) en los últimos años" y que han comenzado a aflorar ahora. La compañía semipública (el Estado posee el 20%) pone el foco en la generación convencional (nucleares, ciclos combinados y carbón), a quienes ya culpó del gran apagón y a quienes acusa de una "respuesta lenta" en sus obligaciones de controlar la tensión; pero también, y como novedad, en la generación renovable que, por sus características técnicas, varía su producción de manera muy rápida.

"Hay un crecimiento significativo de instalaciones conectadas mediante electrónica de potencia (instalaciones renovables) al sistema que pueden modificar su potencia en muy pocos segundos, prácticamente en "escalón". La participación activa de estas tecnologías en los diferentes segmentos de mercado hace que se incremente la probabilidad de que se produzcan variaciones de su producción cada vez mayores", explica Red Eléctrica.

También en el autoconsumo, pues el operador del sistema no tiene monitorizadas estas instalaciones y "no puede anticipar su comportamiento". "Además, el aumento del autoconsumo en (la red de) distribución ha provocado que la demanda neta en (la red de) transporte sea mucho menor cuando hay un elevado recurso solar", como ocurre estos días y como ocurrió el día del gran apagón. Esto hace que las redes de transporte se descarguen y que las variaciones de potencia tengan un impacto cada vez mayor en la tensión de la red.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que Red Eléctrica ha informado tanto al Ministerio como a la CNMC de esas recientes variaciones en la tensión. El departamento que dirige Sara Aagesen ha pedido a Red Eléctrica que actúe "según sus funciones" y a la CNMC que "refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema".

"Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes.

Factura de la luz

El organismo que preside Cani Fernández ha decidido sacar una consulta pública este miércoles para modificar cuatro normativas técnicas (conocidas como procedimientos de operación 3.1, 3.2, 7.2 y 7.4.). Esto no significa que los cambios apliquen de forma inmediata, sino que las empresas tienen una semana (hasta el 15 de octubre) para leer la propuesta de la CNMC y realizar sus alegaciones.

El regulador advierte que las medidas solicitadas podrían tener un impacto "significativo" en la factura de la luz al suponer un endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios que podría resultar en una reducción de la oferta. "Por tanto, entendiendo la necesidad de tomar estas medidas con carácter inmediato en el contexto actual, se considera que las medidas propuestas deben tener un carácter excepcional y temporal, a la espera de poder llevar a cabo un análisis más profundo de las causas y soluciones para resolver las variaciones de tensión registradas", agrega la CNMC.

No aclara el regulador cuánto tiempo implica ese carácter temporal, más allá de mencionar la actualización del llamado procedimiento de operación 7.4, que supone permitir a las instalaciones renovables participar en el control la tensión. Pero no se prevé que las primeras centrales renovables puedan empezar a controlar tensión hasta el primer trimestre del año que viene, como muy pronto, según Red Eléctrica.