El impacto de Coca-Cola en la economía andaluza: 1.327 millones de euros y más de 21.000 empleos

El Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 de CCEP en Andalucía, elaborado por la consultora independiente Steward Redqueen, ha indicado que Coca Cola Europacific Partner ( CCEP) generó en la economía andaluza 1.327 millones de euros de valor añadido, lo que supone el 0,62% del PIB andaluz, y sostuvo de manera directa e indirecta 21.393 empleos, según ha indicado la compañía en una nota de prensa.

Del total de los ingresos, 90 millones corresponden a la contribución directa de Coca-Cola, mientras que los 1.237 millones restantes proceden de manera indirecta a través de proveedores, distribuidores y puntos de venta. La compañía empleó directamente a 608 personas en Andalucía, pero su actividad multiplicó ese efecto, pues cada puesto directo generó 34 empleos adicionales, alcanzando así más de 21.000 puestos de trabajo en la región.

Los datos presentados en este estudio muestran así "la amplia capacidad y el relevante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las ocho provincias andaluzas, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región", ha subrayado la compañía.

70 años en Andalucía

“Coca-Cola lleva más de 70 años comercializando y produciendo bebidas en Andalucía. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. En nuestro caso, muy del Sur. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestra planta de Sevilla y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio andaluz nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, ha afirmado Eugenio Molina, director del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, quien también ha destacado que “esta región seguirá siendo un lugar de referencia dentro de nuestro negocio, un territorio estratégico desde el que generar el máximo valor posible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental”.

Las cifras refrendan la apuesta, ha apuntado la firma. Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales gracias a la venta de 2.900 millones de litros de bebidas de la compañía. "Y por cada euro gastado en bebidas de Coca-Cola, 76 céntimos se reinvirtieron en la economía nacional", ha añadido.

La planta de La Rinconada es el "gran corazón industrial de la compañía en el Sur de España": con 12 líneas de producción, 190.000 m² de superficie, 115.178 pallets de almacenamiento y 40 muelles de carga. La factoría puede gestionar hasta 520 camiones al día, garantizando que los productos de Coca-Cola lleguen desde las grandes ciudades hasta las poblaciones rurales más pequeñas de Andalucía. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 80 millones de euros en esta planta, de los cuales 8 millones correspondieron a 2024.