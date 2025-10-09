Planas insta a los productores andaluces a no echarse atrás por los aranceles en EEUU: "Hay que vender más"

La Política Agraria Común (PAC), el acuerdo con Mercosur, el cambio climático, los aranceles impuestos por EEUU o los conflictos geopolíticos que afectan a los agricultores andaluces han sido algunos de los asuntos abordados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, durante la jornada organizada este jueves por Radio Sevilla en la Fundación Cajasol bajo el título 'Los retos del campo andaluz', "que se identifican con los del resto de España", ha destacado el ministro.

Respecto al acuerdo con Mercosur -Bruselas ha planteado esta misma semana incluir salvaguardas para productos sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el arroz-, Planas ha defendido que "es una gran oportunidad estratégica para los productos andaluces", a lo que ha añadido los avances en las negociaciones con México, Indonesia, Japón y Canadá.

Mirando a Europa, el ministro ha mostrado de nuevo su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual 2028- 2034, en el que desaparecen las políticas agrarias y pesquera de forma diferenciada y singularizada. "La Comisión Europea nos ha defraudado en cuanto a la PAC", ha enfatizado, al tiempo que ha augurado una negociación "muy difícil" en los próximos meses con el objetivo de cambiar esta política que afecta de lleno al campo andaluz.

Aranceles

Durante su alocución, se ha referido Planas a los conflictos geopolíticos, como la guerra de Ucrania o los aranceles del 15% pactados entre Europa y Estados Unidos. "El acuerdo no ha sido para aplaudir, aunque lo hemos apoyado porque era el único posible y nos ha evitado el peor arancel posible: la incertidumbre", ha defendido.

A este respecto, ha añadido que la presencia en el mercado estadounidense no es algo que se puedan plantear los productores andaluces. "Hay que tener un córner en EEUU, porque es un mercado en el que no hay que retraerse, sino justo lo contrario, hay que vender más", ha destacado.

Otros retos del campo andaluz

Otro de los retos que Planas ha puesto sobre la mesa es el cambio climático. En este aspecto ha destacado la modernización de los regadíos, en la que el Gobierno está inmerso en un programa de más de 2.500 millones de euros con financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR), y el papel de la digitalización y la agricultura de precisión como herramientas esenciales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector. "Mientras que yo sea ministro, no vamos a renunciar a una sola hectárea de regadío", ha recalcado.

En este setnido, ha anunciado que el Gobierno volverá a prorrogar la obligatoriedad en la aplicación del cuaderno digital de explotación, una vez que la Comisión Europea ha decidido ampliar un año más el plazo.

También ha recalcado la importancia de la aplicación de nuevas técnicas genómicas que, entre otros beneficios, permitan dar con semillas que hagan que los cultivos estén cada vez más adaptados a la escasez de agua y a la escalada de las temperaturas de los últimos años.