Ingeniería de Utrera para el aeropuerto más moderno de Sudamérica: BS3 concluye sus trabajos en Lima

La empresa de la localidad sevillana de Utrera BS3 Ingenieros ha culminado con éxito su participación en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, cuya terminal comenzó a operar el pasado mes de junio y que ya se ha consolidado como uno de los aeropuertos más modernos de Sudamérica. La infraestructura, completamente nueva y cinco veces mayor que la anterior, sitúa a la capital peruana como un hub de referencia en la región y pone fin a más de seis décadas de servicio del antiguo terminal, según ha informado la compañía, que recientemente ha iniciado una nueva etapa de crecimiento en España tras consolidar su presencia en Perú y en otros mercados de Latinoamérica.

Dentro de este proyecto de gran envergadura, en el que también han intervenido compañías internacionales como Exolum, FCC y CYMI (Control y Montajes Industriales, del grupo Vinci), BS3 Ingenieros ha desempeñado "un papel decisivo" al liderar, en consorcio con CYMI, la ejecución técnica y la gestión de la automatización de la nueva planta de combustible del aeropuerto.

"Este espacio es uno de los más estratégicos y fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura, ya que garantiza el abastecimiento de los aviones y de los vehículos de apoyo en pista", ha abundado la empresa -que cuenta con sedes además en Granada y Lima tiene la previsión de crecer al 30%-. El trabajo de BS3 Ingenieros ha abarcado la instalación de todos los sistemas de automatización y control de la planta, lo que implicó el montaje de sensores e instrumentación, el tendido de miles de metros de cableado especializado, la colocación de bandejas y cajas de conexionado con certificaciones de máxima seguridad, así como la realización de pruebas de funcionamiento y la puesta en marcha.

2,6 millones de contrato

El contrato, valorado en 2,6 millones de euros, se desarrolló entre marzo de 2024 y 2025, movilizando a un equipo de más de un centenar de profesionales, entre ingenieros, técnicos y personal de obra. Para garantizar los más altos estándares de calidad se recurrió a materiales de diversos orígenes internacionales, como cableado procedente de Alemaniao cajas de conexionado fabricadas en Italia, complementados con fabricación local en Perú para elementos como las bandejas metálicas.

Según explica Alejandro Garrido, director internacional de proyectos de BS3 Ingenieros, “la inauguración del aeropuerto es también nuestro éxito. Este proyecto demuestra que la ingeniería española está preparada para afrontar desafíos internacionales de gran envergadura. Ahora queremos trasladar esa experiencia a España, contribuyendo a proyectos estratégicos en nuestro país con la misma solvencia técnica”.

En la misma línea, Juan García, director general de BS3 Ingenieros, añade que “la planta de combustible es una de las áreas más complejas y estratégicas del aeropuerto y haberla entregado en plazo, con todas las pruebas superadas y con plena satisfacción del cliente, es un motivo de orgullo”. La entrada en funcionamiento del nuevo Jorge Chávez constituye así "una referencia tangible de la capacidad de BS3 Ingenieros para ejecutar infraestructuras de alta complejidad técnica en el exterior". Tras esta experiencia, la compañía ha recibido nuevas propuestas de colaboración internacional y busca reforzar su presencia en España, aportando a proyectos nacionales el conocimiento adquirido en una de las obras aeroportuarias más relevantes y modernas de Latinoamérica y consolidando el prestigio de la ingeniería andaluza en el mundo