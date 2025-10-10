Persán y Alpla inauguran en Sevilla una fábrica de botellas de 14.000 metros que producirá 53 millones de unidades al año

Persán, multinacional sevillana líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y cuidado personal, y Alpla Group, referente global en soluciones de envasado plástico, inauguraron el pasado 7 de octubre una nueva fábrica de botellas desarrollada conjuntamente en Sevilla. "Esta planta representa un modelo de colaboración industrial en el que convergen innovación, tecnología y sostenibilidad para impulsar la eficiencia productiva", ha señalado la compañía hispalense en una nota de prensa.

Al acto asistieron el CEO de Persán, Antonio Somé, su vicepresidente, Juan Moya, el CEO de Alpla Group, Philipp Lehner, y su director general de Ibérica y Francia, Marc de Voogd, junto a otros representantes de ambas compañías. Ubicada junto a la sede de Persán, la instalación cuenta con una superficie de 14.000 metros cuadrados, seis sopladoras con capacidad para producir 53 millones de botellas al año y un almacén con espacio para 3.500 pallets. Su puesta en marcha permite reducir más de 2.650 toneladas de emisiones de CO₂ anuales.

Inauguración de la nueva fábrica de botellas desarrollada en Sevilla por Persán y Alpla Group. / Persán

El proyecto comenzó su andadura en 2021 y se materializó con las primeras entregas en diciembre de 2023. La fábrica facilita el transporte de botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno (PP). Antes de su desarrollo, los envases recorrían una media de 470 kilómetros. Hoy están a escasos 50 metros. Esta proximidad ha reducido riesgos en la cadena de suministro, disminuido costes, minimizado el impacto ambiental y fortalecido la relación entre las organizaciones.

La iniciativa ha generado además empleo local, reforzando el compromiso de Persán y Alpla Group con el desarrollo socioeconómico del entorno. Más allá de la eficiencia, esta planta refleja una firme vocación con el cuidado del medio ambiente. Su construcción evita la emisión de 1.222 toneladas de CO₂ al reducir el transporte por carretera en unos 4.500 camiones aproximadamente. El uso de packaging retornable permite eliminar 1.092 toneladas de cartón anuales y la instalación de placas fotovoltaicas la emisión de 336 toneladas de CO₂.

Valores comunes

La jornada de inauguración comenzó con una visita a las instalaciones. Posteriormente, tocó el turno de los discursos. El CEO de Persán, Antonio Somé, agradeció el esfuerzo de los equipos implicados y destacó el propósito que guía a la compañía: “Enhorabuena a los equipos que han hecho posible este proyecto con talento, esfuerzo y dedicación. Esta iniciativa contribuye a reforzar nuestro propósito de seguir mejorando la vida de personas a través de productos de calidad y sostenibles. Estamos muy contentos de haber sido capaces de llegar hasta aquí, pero mucho más de percibir dónde vamos a llegar”.

En representación de Alpla intervino el director general de Ibérica y Francia, Marc de Voogd: “Esta fábrica es un claro ejemplo de lo que en Alpla entendemos por una colaboración sostenible: eficiencia, innovación y responsabilidad. Junto con Persán, no solo creamos soluciones de envasado modernas aquí en Sevilla, sino también un modelo europeo de producción orientada al futuro y eficiente en el uso de los recursos”.

La relación entre Persán y Alpla Group se remonta a más de una década. Ambas compañías comparten valores como el dinamismo, la apuesta por la innovación, la excelencia tecnológica y la responsabilidad medioambiental. "Estos principios han sido claves en el desarrollo de este proyecto que reafirma la misión de Persán: aportar valor real al día a día de las personas con sus productos y acciones", ha destacado en la nota de prensa.