El plan estatal de inversión en la red eléctrica impulsa el hidrógeno verde y da soporte a barrios como Entrenúcleos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado la fase de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, una proposición que da cobertura a la mayoría de las peticiones de la administración andaluza -como las relacionadas con el hidrógeno verde o la minería-, así como a grandes desarrollos residenciales como Entrenúcleos (Dos Hermanas), si bien deja fuera algunas marcadas como prioritarias. Entre ellas, la electrificación del norte de la provincia de Córdoba para aumentar el acceso en Los Pedroches y el Guadiato. Hay que tener en cuenta que el futuro de los proyectos industriales dependen en gran medida de la potencia eléctrica con la que cuenten, por lo que todos los territorios estaban pendientes de conocer la selección realizada por el Ministerio que dirige Sara Aagesen para los próximos años.

En el conjunto de actuaciones planificadas en Andalucía que incluye el documento del Miteco para el horizonte 2025-2030, se encuentran la construcción de la nueva subestación Andújar 400 kV con entrada-salida de la línea Guadalquivir Medio-Manzanares 400 kV y las ampliaciones en las subestaciones de Saleres (2), Cártama, Los Montes, El Zumajo, Puebla de Guzmán, Benahavís, Ventilla, Entrenúcleos, Quintos, Guadaíra, Dos Hermanas y Villanueva del Rey 220 kV y Litoral (2) y Andújar (2) 400 kV.

Minería e hidrógeno verde

Precisamente la instalación de Puebla de Guzmán, en Huelva, se considera "estratégica" para el impulso de la actividad industrial y minera de la provincia y también por la conexión con Extremadura. Mientras que, por su parte, Entrenúcleos es el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía. La previsión es que en esta zona del área metropolitana sevillana puedan vivir más de 60.000 personas, llegando a alcanzar Dos Hermanas los 200.000 residentes en 2032.

El documento también recoge la red de partida, donde no se incluye solo la red eléctrica ya en funcionamiento, sino también la se encuentran en construcción o con un importante avance de tramitación. En este apartado se recoge la planificación para los puertos de Algeciras y Huelva, donde se encuentran los grandes desarrollos de hidrógeno verde en la comunidad, como la del Valle que impulsa Moeve o el de Iberdrola en Palos de la Frontera.

Alegaciones de Andalucía

La Consejería de Industria ha anunciado que ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula las inversiones en transporte y distribución. La Junta de Andalucía ha reclamado así la necesidad de abordar una mayor inversión en las redes eléctricas de una manera más estable y predecible, en lugar de ser una medida con carácter discrecional y excepcional, mediante un incremento en los límites que se establecen.

Además, desde la cartera que dirige Jorge Paradela se ha instado a la intervención de las comunidades autónomas para la selección de los tipos de inversiones que resultan más necesarias en su territorio, en tanto que la situación puede ser muy diferente entre territorios y son las administraciones regionales las que conocen las prioridades y necesidades de sus comunidades.

En su reunión del pasado mes de septiembre con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, -que Paradela tildó entonces de "productiva, en un tono positivo y cordial"- indicó que "queda mucho trabajo por hacer", ya que algunas de las prioridades planteadas en el borrador que presentó Andalucía al Miteco hace año y medio están reflejadas en ese borrador, "pero hay otra parte que hay que seguir trabajando". "No todo lo que Andalucía propone está reflejado en la propuesta", señalaba. En cualquier caso, la Junta planteará en el periodo de audiencia pública nuevas actuaciones que suman una inversión adicional de más de 100 millones de euros.

En este sentido, ha señalado la importancia de la planificación eléctrica para los próximos años. "Disponer de energía es fundamental para el desarrollo económico de cualquier sociedad y más con la oportunidad que tenemos como país con una importante capacidad en la generación de energías limpias", añadía entonces.

Cobertura "significativa"

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que “la comunidad andaluza ve cubierta una parte significativa de sus necesidades de redes eléctricas en la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030”.

"Supondrá fortalecer nuestro desarrollo industrial, favoreciendo el mejor aprovechamiento de la generación renovable en la comunidad”, ha dicho, y ha añadido que “plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas para responder a los grandes proyectos de hidrógeno, a los nuevos ejes ferroviarios, a la electrificación de puertos y a los crecimientos residenciales. Todo sin olvidar la vertebración del territorio al proyectar nuevos tendidos y mallados de las redes que alcanzarán áreas rurales, hasta ahora con menor cobertura, generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética”.

Entre las actuaciones estructurales previstas en Andalucía, ha hecho mención al mallado de Jaén, desde Baza hacia Manzanares, que contribuye a electrificar la provincia; el de Andalucía con Extremadura, desde Puebla de Guzmán a Brovales; la finalización del mallado de Córdoba, las demandas de la llamada Faja Pirítica y los grandes proyectos de hidrógeno verde.