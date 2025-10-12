Grupo Insur, actor principal en Entrenúcleos: tiene en cartera 1.000 viviendas y ha entregado medio millar

El proyecto urbanístico de Entrenúcleos (Dos Hermanas) prevé la creación de 20.000 viviendas, lo que podría suponer una población final de alrededor de 60.000 habitantes. De las distintas promociones que están viendo la luz en este desarrollo residencial que supone en definitiva la construcción desde cero de un núcleo poblacional del tamaño de una ciudad, Grupo Insur está llevando a cabo más de 15 desde que en 2015 decidiera apostar por esta iniciativa, aunque la construcción no comenzó hasta un año después.

En los últimos años, la promotora y patrimonialista sevillana ha entregado medio millar de viviendas y tiene en cartera alrededor de 1.000, lo que suma unas 1.500, por lo que Grupo Insur -que acaba de cumplir 80 años de historia- se erige así en un actor principal en el que es, en la actualidad, el mayor proyecto urbanístico que se está desarrollando en Andalucía. No en vano, vinculado a él van otros proyectos que dan pasos para ver la luz: un nuevo centro comercial recién inaugurado, un palacio de congresos o una torre de 28 pisos ubicada sobre la plaza central de 17.000 metros cuadrados.

En la actualidad, la firma sevillana tiene en marcha media docena de promociones en este nuevo barrio. Se trata de la zona natural a la que se están mudando muchas familias que no pueden pagar el tique medio de la capital, apuntan fuentes de la compañía.

Más proyectos en el área metropolitana

Asimismo, cuenta con otros proyectos residenciales en el área metropolitana de Sevilla de envergadura, como el que está realizando en Tomares, que suma 500 viviendas, o en Gines, con 400 más. La compañía hispalense tiene además otras promociones en marcha en Andalucía, como en Málaga, Córdoba o Almería, además de en Madrid.

Asimismo, el Grupo Insur tiene cerrados 4.000 cuadrados en el centro de Sevilla para la construcción de viviendas de lujo, si bien las fuentes no han querido adelantar la situación de esta promoción inmobiliaria.

80 aniversario

Grupo Insur celebró este miércoles el acto estrella de su calendario de actividades para celebrar el 80 aniversario de su nacimiento, un evento que tuvo como escenario el Real Alcázar y al que asistieron unas 500 personas entre representantes políticos e institucionales, del sector inmobiliario y patrimonial, así como accionistas, clientes y empleados. Su camino comenzó con la adquisición de la Gran Vía de Los Remedios en Sevilla -actual República Argentina-y que continuó con hitos clave como la consolidación empresarial en 1984 y su salida a Bolsa, marcando el inicio de una etapa de crecimiento sostenido. En 1997, inició su expansión geográfica en Marbella, y ya en los años 2000, el crecimiento se impulsó con nuevas alianzas estratégicas y la ampliación del equipo humano.

En 2007, la compañía dio un paso decisivo con su llegada a Madrid, y en 2009 intensificó su presencia en distintas provincias andaluzas, ampliando su actividad. La transformación de su modelo financiero en 2012 supuso una reinvención para afrontar nuevos tiempos con mayor solidez. A partir de 2015, Grupo Insur apostó por desarrollos urbanísticos estratégicos, como Entrenúcleos de la mano de grandes grupos, y en 2018 diversificó su actividad hacia nuevos territorios y segmentos, entre ellos el hotelero y los centros de negocios.

En 2020 culminó proyectos emblemáticos como Río 55 Business Park en Madrid y la entrega de su promoción insignia Residencial 75 Aniversario, en Sevilla. En 2024, la compañía ha reforzado su línea de promoción terciaria, diseñando espacios empresariales que conectan talento y futuro, y sentando las bases de su próxima etapa de crecimiento.