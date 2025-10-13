Grupo Llopis iniciará este año las obras para duplicar su superficie en el Puerto de Sevilla y aumentar su plantilla el 40%

2025 está siendo un año especial en Llopis Servicios Ambientales. La compañía hispalense cumple su 50 aniversario con varios proyectos en cartera. El más relevante es el referido a la ampliación de sus instalaciones, que crecerán en 16.000 metros cuadrados (hasta alcanzar los 36.000 totales) después de que el Puerto de Sevilla -donde se ubica ya la empresa- haya dado luz verde a la operación.

Dicha ampliación supone sumar a la firma que lidera Ana Llopis -que este año recibió la medalla de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria- una parcela de 10.000 metros cuadrados situada en la zona sur del Puerto, concretamente en la península del Cuarto, donde la compañía prevé construir una nueva planta para el tratamiento de residuos procedentes de la construcción y depuradoras. "Este nuevo centro permitirá procesar mayores volúmenes de residuos, optimizando los procesos de reciclaje y reduciendo el impacto ambiental", asegura.

Maquinaria de última generación

A ello hay que añadir 6.200 metros cuadrados más en el Polígono de Astilleros, donde se levantarán nuevas naves industriales y se instalará maquinaria de última generación especializada en triaje, clasificación y procesamiento de residuos.

La presidenta ejecutiva de Llopis Servicios Ambientales explica a este periódico que, en estos momentos, la firma que dirige se encuentra inmersa en el proyecto de la adecuación de las dos plantas, y que el objetivo es comenzar las obras antes de que finalice el año.

Inversión de 5,5 millones

En total, esta ampliación supone una inversión de 5,5 millones de euros, para lo que la compañía ha solicitado una subvención a Andalucía Trade, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, por lo que el inicio exacto de las obras dependerá también del momento en el que se culmine este proceso.

"Optar a este tipo de subvenciones nos permiten ir más rápido, ya que de cara a las entidades financieras es un seguro, además de ser más ágiles y competitivos a la hora de realizar la inversión", recalca Llopis.

Los objetivos de esta inversión son, según enumera la empresa, generar nuevas oportunidades de empleo verde en la zona; reducir la huella de carbono mediante procesos más eficientes; promover la reutilización de materiales, alineándonos con los objetivos europeos de economía circular y mejorar la trazabilidad y el control de los residuos gestionados.

De hecho, abunda la CEO de la compañía, esta ampliación supondrá un incremento de la plantilla en un 40%. En la actualidad, cuenta con más de 150 trabajadores ha pasado de facturar 3,5 millones de euros en 2018 a superar los 10 millones de euros. Este proyecto le permite ponerse como objetivo los 14 millones en 2026, cuando espera que las nuevas plantas estén ya en funcionamiento.

Aumentar la capacidad de reciclaje

Por otro lado, va a suponer, enfatiza Ana Llopis, pasar del 65% al 85% de la capacidad de reciclaje de la compañía, gracias "a la nueva inversión que vamos a realizar en maquinaria que ayuda a mejorar los procesos de segregación: al separar más, se recicla más", resume.

"Esta expansión no solo supone una mejora operativa, sino que responde a la creciente necesidad de infraestructuras capaces de gestionar de forma eficiente los residuos generados en el entorno urbano e industrial de Sevilla y su área metropolitana", señala la compañía en su web.