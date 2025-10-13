La guerra abierta del ibérico: Andalucía se revuelve por "competencia desleal" contra la "rebaja de calidad" en Guijuelo

El sector del ibérico andaluz se encontró, a la vuelta del verano, una ingrata sorpresa: el BOE publicaba una resolución el 1 de septiembre que permitía la modificación de la DOP Guijuelo y que establece que puede amparar "cerdos ibéricos al 50% cruzados con Duroc". Esta decisión ha puesto en pie de guerra a las otras tres denominaciones de origen españolas, dos de ellas en Andalucía (Jabugo y Valle de Pedroches) y la de Extremadura.

Las reclamaciones desde Huelva y Córdoba al Gobierno para que el ibérico español no vea mermada su calidad y se evite "una competencia desleal" han caído en saco roto. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, defendía en un acto celebrado por Radio Sevilla la pasada semana la "plena legalidad" de la actuación de su cartera al autorizar a Guijuelo a certificar cerdos con un 50% ibérico, rebajando el estándar que mantienen el resto de denominaciones que representa a esta producción en nuestro país, que es un 75%. "Desde el punto de vista legal no hay ni un pero, y si los funcionarios los hubieran rechazado, hubieran prevaricado", ha enfatizado.

Revés al sector andaluz

En cualquier caso, estas explicaciones no satisfacen al sector en la comunidad. Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía ha defendido la apuesta por la "máxima calidad del ibérico de sus cooperativas ganaderas" y ha lamentado que el MAPA haya amparado el cambio en el pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, que permite además "intensificar la producción en la dehesa, dando cabida hasta a cien cerdos por hectárea (frente a los 12 cerdos por hectárea de la producción extensiva)".

Por ello, ha instado al Ministerio de Agricultura a dar marcha atrás, "pues penaliza a las figuras de calidad del ibérico y al sentir general de lo que significa una DOP, ya que la Norma de Calidad debe ser igual para todos los productores, sean de la comunidad autónoma que sean".

Tampoco están contentos desde las empresas del ibérico asentadas en Andalucía. Loreto Martín, directora de Marketing de la centenaria firma Montesierra (que cuenta con secaderos en Jabugo y está asentada en Jerez de la Frontera), ha señalado que "el Ibérico es un sector que es muy pequeño dentro del mundo y deberíamos de ir de la mano, porque lo de ir cada uno por su cuenta, al final, nos resta fuerza". En este sentido, ha reivindicado que en la industria "todos apostemos por la calidad, en vez de hacer cada uno la guerra por su lado".

Indignación en las DOP andaluzas

El presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García-Palacios Álvarez, ha mostrado su disconformidad con la resolución, ya que "banaliza la calidad" y "confunde a los consumidores", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Así, ha señalado que el cambio es "una realidad", pero que cabe la posibilidad de "recursos de alzada" que presentarán "varias entidades más", porque "hay que defender los intereses no solo de los operadores, sino también de los consumidores".

En cualquier caso, ha señalado que desde la entidad están "sorprendidos y disgustados" porque no han sido informados del mismo, ya que entendían que debían haber comunicado la decisión por "ser parte interesada", pero "si no lo han hecho es porque no era necesario".

Por su lado, la DOP Los Pedroches ha planteado, ante el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, "un recurso de alzada" contra la modificación del pliego de condiciones que atañen a la DOP Guijuelo, pues entienden que esta resolución les perjudica, al crear "una situación desigual", en beneficio de la DOP con sede en Salamanca.

El secretario general de la DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, ha subrayado a Europa Press que las producciones intensivas "son un atentado contra el medio ambiente y contra el territorio en el que se producen, por la cantidad de purines de cerdo que se generan por hectárea y que simplemente se vierten al terreno sin ningún tipo de control, destruyendo sin posibilidad de recuperación el suelo que soporta a la dehesa en un brevísimo espacio de tiempo", de modo que, en apenas un año, "seca árboles centenarios que heredamos de nuestros antepasados sin posibilidad de regeneración, y con las filtraciones del nitrógeno contamina las aguas subterráneas de estos territorios".