Cómo desarrollar desde un pueblo de Sevilla la traducción de textos para empresas de cualquier país e idioma

“Tenemos una red internacional de 60 traductores habituales y muchos más son los colaboradores esporádicos. Hacemos funciones tan variadas como traducir una sentencia judicial, textos de plataformas digitales de venta de miles de productos, elaborar temas para un blog bursátil o locutar videos corporativos. Y todo coordinado desde Estepa”. Javier Suárez Manzano sintetiza así el reto que encabeza desde Tradupla. Cómo una micropyme fundada en un pueblo andaluz puede prosperar teniendo como actividad y negocio la realización tanto de traducciones como de contenidos para empresas de cualquier sector, de cualquier país y en cualquier idioma.

El punto de partida está en la formación adquirida por su esposa, Pilar Pla Pasán. “Ella estudió traducción e interpretación, es traductora jurada, validada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación”. Tradupla se constituyó como empresa en el año 2017. “Dimos el paso tras haber trabajado para la filial francesa de la empresa Easy Translate, de Dinamarca. Aprendimos cómo organizaba los encargos y cómo buscaba quien le pudiera realizar traducciones en idiomas donde no tenían especialistas. Descubrimos que, además de las declaraciones juradas, había una notable demanda de traducción de textos de páginas web. Y decidimos fundar la empresa con un planteamiento internacionalizado”.

La traductora polaca Dominika Dittwald, que domina cinco idiomas (polaco, español, francés, inglés, catalán) es una de las profesionales que trabaja para la empresa sevillana Tradupla. / Tradupla

En Tradupla, por ejemplo, cuentan con traductores nativos para el inglés norteamericano y otros para el inglés británico. De igual modo, para el francés estándar o para las peculiaridades del francés en Canadá. Y para idiomas tan diversos como el chino, el polaco, el árabe o el catalán.

Mapamundi de traductores y redactores

Julien Richard, desde Edmonton (Canadá); la norteamericana Emily Ann Stein McKelvey desde Argentina; el tunecino Seifeddine Jlali; Gema Leal Hidalgo, de Córdoba; la portuguesa Sonia Raquel dos Santos Almeida desde Coimbra; el traductor de chino y español Juan Diego Fernández, de Granada; la polaca Dominika Dittwald desde Vilanova i la Geltrú (Barcelona); la venezolana Rossmar Mendoza; el locutor, actor de voz y productor de audio José Antonio Mazón desde Orihuela (Alicante), son algunos de los profesionales con los que cuenta Tradupla.

La mayor parte de sus trabajos son para agencias de marketing y publicidad que eligen a Tradupla con el fin de dar servicio a sus clientes, entre los que hay grandes y conocidas empresas de sectores como vehículos con chófer, juguetes, material deportivo, seguros, muebles y decoración, etc. “No quieren textos generados por modelos de inteligencia artificial, ese tipo de traducciones están muy penalizadas por los buscadores en internet. Herramientas como Copyleaks los detectan y las webs que los incluyen sufren una disminución del número de visitas”.

“Un ejemplo de lo que hacemos para creación de contenidos es lo que nos pide una empresa de destinos turísticos. Elaboramos breves descripciones sobre los diversos alojamientos, y recomendaciones para comer, para visitar, incluyendo palabras clave. Y también hacemos su traducción a 5 o 10 idiomas”.

La mayor parte de sus trabajos son para agencias de marketing y publicidad que eligen a Tradupla con el fin de dar servicio a sus clientes, entre los que hay grandes y conocidas empresas de sectores como vehículos con chófer, juguetes, material deportivo, seguros, muebles y decoración, etc.

El error de publicar textos de IA

Es consciente de que “las empresas necesitan que estén bien hechas las traducciones a varios idiomas de los textos de su web. No les vale una traducción hecha con herramientas automáticas, hay que cuidar muchos matices. Por ejemplo, las diferencias del significado de algunas palabras del español que se utiliza en países de Latinoamérica respecto al de España. Si no tiene en cuenta estos criterios, la empresa puede dejar de ser creíble y perder muchos clientes o potenciales clientes”.

Julien Richard, que reside en la ciudad canadiense de Edmonton, durante uno de los trabajos de traducción que hace conectado a la plataforma web de Tradupla / Tradupla

“Cualquier traductor profesional tiene que investigar y recabar documentación para hacer bien su cometido. Tenemos algunos especialistas por temáticas (judiciales, financieras, industriales,...) pero también hay que abordar materias en la que no se es experto. Y a veces nos toca traducir materias tan específicas como sistemas constructivos con hormigón”.

Entre las empresas que son clientes directos de Tradupla está la sueca Sonetel, de telefonía, “nos piden para muchos idiomas” y las sevillanas Persan y Bioplagen. “Durante seis años hicimos traducciones en muchos idiomas para la marca de gafas Hawkers”.

Las empresas necesitan que estén bien hechas las traducciones a varios idiomas de los textos de su web. No les vale una traducción hecha con herramientas automáticas, hay que cuidar muchos matices

Otra línea de creciente actividad en Tradupla, según nos dice Javier Suárez, es la traducción de patentes, “nos llegan peticiones desde bufetes y consultoras. En las patentes hay que cuidar al máximo la literalidad de lo que tiene que incluirse. Cualquier error puede causar perjuicios económicos y legales a los propietarios de esas patentes”.

2.500 palabras al día

Según nos explica, en una jornada laboral un traductor suele hacer unas 2.500 palabras, y si la labor consiste en revisar, son unas 5.000 palabras al día. “Si nos encargan un texto muy grande, montamos un equipo de traductores que trabajan simultáneamente desde nuestra plataforma asumiendo una parte del total”.

Uno de los encargos más singulares que ha resuelto es “el de una empresa norteamericana que nos pidió traducciones de texto para el castellano y para el catalán, a partir de cientos de minutos de grabaciones de audio que contenían conversaciones cotidianas como las que ocurren cuando se llama para hablar con un servicio médico. Querían entrenar herramientas de inteligencia artificial. Creamos un equipo de profesionales para ambos idiomas, y cuidando detalles como algunas palabras utilizadas coloquialmente en Baleares cuando se habla catalán que no son usuales para quienes viven en Cataluña”.

Gema Leal Hidalgo coordina numerosos proyectos de traducción que realiza Tradupla para clientes dentro y fuera de España / Tradupla

Tarifas por número de palabras

Las tarifas de las traducciones suelen ser en función del número de palabras. “En el idioma más común, el inglés, el precio es de 6 céntimos por cada palabra de un texto normal y 9 céntimos por palabra en una traducción jurada. En alemán se pagan los textos a 9 céntimos por palabra y a 11 céntimos si son para traducciones juradas. No obstante, en las traducciones juradas está establecido un precio mínimo por documento: 35 euros, aunque tengan pocas palabras”.

Cuando se trata de creación de textos, por ejemplo para redes sociales, “lo habitual es que para un cliente recurrente se acuerde un precio por el número de publicaciones a realizar cada mes. Los redactores (denominados copywriter en el argot internacional) cobran más cuando han de documentarse más y ser más creativos, y menos cuando el encargo es de un cliente que aporta el guión detallado de lo que quiere difundir”.

Ante la proliferación de traducciones generadas con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Javier Suárez Manzano señala que “también recibimos encargos en los que nuestra función es solo revisar y corregir, solo cambiamos algunas palabras y algunas expresiones, siendo consciente el cliente de que la traducción automatizada es peor que la elaborada por una persona especialista”.

Javier Suárez es de Estepa, Pilar Pla es de Osuna, y el éxito empresarial de Álvaro Moreno es para ellos el ejemplo a secundar desde Tradupla. “Comenzó desde Osuna con una pequeña tienda de ropa y hoy en día las tiene por toda España. Lo que ha logrado es de enorme mérito”.