Hotusa no tocará la plantilla del hotel Al-Ándalus tras comprar el cuatro estrellas sevillano a Silken

A mediados del pasado mes de septiembre, Grupo Hotusa cerró la compra de nueve hoteles Silken en España que estaban en manos de los fondos Pigmalion y CBRE, entre ellos, el emblemático Al-Ándalus, situado en el sevillano barrio de Heliópolis, una operación que ha supuesto el desembolso de 250 millones de euros.

El hotel de cuatro estrellas -categoría que comparte con el resto de los establecimientos incluidos en la operación- dispone de 623 habitaciones repartidas en once tipos diferentes, entre las que destacan las exclusivas suites de diseño de Victorio & Lucchino. El Al-Ándalus supone, por su amplitud, el 40% de la compraventa.

Desde que se conociera esta operación, la plantilla del hotel, conformada por más de 220 personas, estaba a la espera de noticias por parte del grupo comprador, fundamentalmente en lo que respecta al mantenimiento del empleo. Según han confirmado fuentes de los representantes de los trabajadores a El Correo de Andalucía, la compañía hotelera ha mostrado "buena disposición" y tiene la intención de subrogar a todos los empleados del establecimiento hotelero.

"Las primeras reuniones con la dirección han dejado al personal mucho más tranquilo, porque siempre que hay un cambio de este tipo es normal temer por el empleo", han detallado las mismas fuentes, quienes han añadido que la empresa les ha trasladado incluso su interés por impulsar inversiones en el hotel sevillano a medio plazo. "Nos han transmitido buenas sensaciones; esperamos que en el futuro siga siendo así", han abundado.

El alojamiento, como recuerda en su web, se sitúa junto al Estadio Benito Villamarín (ahora en obras) y próximos están el Hospital Virgen del Rocío y la zona de ocio gastronómico del barrio de Los Bermejales.

La cadena hotelera en Sevilla

Grupo Hotusa es propietaria de la cadena Eurostars Hotels Company, que cuenta en la capital hispalense con un establecimiento emblemático como es el cinco estrellas ubicado en Torre Sevilla, que ocupa de la planta 19 a la 37, con un total de 24.000 metros cuadrados.

En total, esta cadena cuenta con ocho alojamientos en la capital andaluza y uno en la provincia. Los de Sevilla se sitúan, además de en Torre Sevilla, en Cardenal Ilundain, República Argentina -en el Edificio Buenos Aires de Grupo Insur-, Abades, Bajeles, San Vicente, Macarena e Isla de la Cartuja. En Sanlúcar la Mayor opera el Gran Hotel Solúcar.

En la actualidad, la cadena Eurostars Hotels Company dispone de un portafolio de más de 200 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, Chicago, Berlín, Roma, Bruselas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Buenos Aires o Ciudad de México, entre otros, según señala en su web.

Los hoteles incluidos en la operación de compraventa son, además del Al-Ándalus Palace, Puerta Madrid, Indautxu (Bilbao), Amara Plaza (San Sebastián), Coliseum y Río (Santander), Atlántida (Tenerife), Juan de Austria (Valladolid) y Alfonso X (Ciudad Real), que contabilizan 1.350 habitaciones.