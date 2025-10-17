Datos del Poder Judicial
Andalucía supera a Cataluña como la comunidad con más demandas por ocupación de vivienda
La estadística del CGPJ sobre los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal en el segundo trimestre de 2025 señala que Andalucía tuvo 105 mientras que en Cataluña hubo 88
El número de lanzamientos en España se redujo un 11,6% en los meses de primavera
Andalucía ha superado a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor número de demandas por ocupación ilegal en el segundo trimestre de 2025, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial dentro de su informe sobre el 'Efecto de la crisis en órganos judiciales'.
De abril a junio se contabilizaron un total de 487 procedimientos de este tipo, lo que supone una reducción del 23,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a los datos obtenidos de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Esta estadística sobre los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal señala que Andalucía es la comunidad con mayor número, con cerca de 105, lo que supone uno de cada cinco casos en España. Le siguen en el ranking Cataluña (88 casos), la Comunidad Valenciana, con 50, Madrid (33) y Murcia (32). Al otro lado de la tabla, se encuentran Navarra, con ninguna demanda de ocupación, Cantabria (5) y Aragón (6).
Barcelona, la provincia con más demandas
Barcelona, en cualquier caso, se mantiene como la provincia con más demandas por okupación de viviendas en primavera (65), seguida de Málaga (45), Alicante (34), Madrid (33) y Murcia (32).
Por otro lado, el estudio del CGPJ también señala que el número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2025 fue de 6.960, lo que refleja un descenso del 11,6% respecto al mismo periodo de 2024.
Tres de cada cuatro lanzamientos (el 76,1%) se derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras el 17,4 % fueron ejecuciones hipotecarias, y el resto de debieron a otras causas.
