Los empleados españoles creen ahorrar una media de casi 3 horas al día gracias a la IA, el triple de tiempo que hace un año

The Adecco Group acaba de presentar una nueva edición –sexta ya– de su Informe Global Workforce of the Future: La humanidad en el trabajo: cómo prosperar en la era de la IA. Para ello, ha realizado una encuesta a 37.500 trabajadores (2.050 de ellos en España) de 31 países y 21 sectores diferentes, lo que permite obtener una visión global y comparada de cómo la tecnología, la formación y la evolución de las competencias están transformando la experiencia laboral en todo el mundo.

La adopción de la IA impulsa el optimismo laboral

La Inteligencia Artificial (IA) se ha integrado de forma natural en el entorno laboral, generando entre los empleados una visión mayoritariamente optimista sobre el futuro. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza y redefine funciones, los profesionales necesitan comprender cuál será su papel en este nuevo escenario y orientar sus carreras en consecuencia. Esta capacidad de adaptación está estrechamente vinculada con el sentido de propósito, que se consolida como una de las principales herramientas de motivación y retención del talento.

A escala global, el 76% de los trabajadores considera que la IA está creando más oportunidades laborales y el 70% afirma que los puestos de trabajo están evolucionando, mientras que solo un 23% ha visto o prevé la sustitución de empleos por esta tecnología. En España, la percepción es incluso más positiva: el 82% cree que la IA está generando más empleos, y un 68% confirma que sus funciones están cambiando. Únicamente un 22% ha experimentado o anticipa desplazamiento laboral.

Por otro lado, el vínculo entre propósito y permanencia laboral resulta especialmente significativo. A nivel global, el 99% de los profesionales que sienten un fuerte sentido de propósito en su trabajo planean permanecer en su puesto durante los próximos 12 meses, frente al 53% de quienes no lo experimentan.

En el caso español, más de la mitad de los trabajadores (53%) afirma sentir ese propósito a diario, superando la media global del 46%.

Los empleados coinciden en que comprender mejor la estrategia de la empresa y el impacto de la IA en sus funciones son factores esenciales para fortalecer ese propósito individual. En España, además, se destaca la participación activa en la innovación tecnológica como una de las principales vías para reforzar el compromiso con la organización.

Bajo esta perspectiva, el informe subraya la necesidad de que las empresas acompañen este proceso a través de tres ejes fundamentales. En primer lugar, educar a la plantilla, compartiendo una visión clara sobre cómo la IA apoya las prioridades del negocio y qué implicaciones tiene para el desarrollo profesional. En segundo lugar, fomentar el propósito, traduciendo la estrategia corporativa en contribuciones tangibles y trayectorias profesionales ágiles. E impulsar el crecimiento profesional, ofreciendo orientación sobre las competencias más demandadas y facilitando el acceso a herramientas que permitan a los empleados avanzar hacia oportunidades de alto valor a medida que surjan.

Comprender el valor del trabajo es clave para adquirir nuevas competencias

Según el informe, los empleados encuestados en España creen ahorrar una media de 171 minutos diarios gracias a la IA (2,85 horas), un dato que contrasta de manera significativa con los 51 minutos registrados en el informe de 2024. Sin embargo, las empresas no detectan incrementos equivalentes en productividad.

En este sentido, Denis Machuel, CEO global de The Adecco Group, señala que “la IA ya forma parte de la realidad diaria y los trabajadores son cada vez más optimistas sobre su potencial. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta para impulsar el cambio: las personas siguen siendo el centro de toda transformación. Para convertir la eficiencia en impacto empresarial, los líderes deben invertir también en formación y compromiso. Las organizaciones deben garantizar que los empleados tengan la confianza y el conocimiento necesarios para interactuar de forma efectiva con la IA. Cuando se utiliza estratégicamente, la IA puede ser una herramienta poderosa que empodera a las personas, refuerza la confianza y crea entornos laborales mejores para todos”.

El estudio apunta a tres líneas de acción para afrontar este desafío. Por un lado, crear capacidad, integrando la IA de manera significativa para liberar tiempo operativo y ayudar a los empleados a enfocarse en tareas de mayor valor añadido. Por otro, ofrecer capacitación específica, orientando a las personas hacia programas de formación y desarrollo profesional que potencien las competencias más relevantes y presenten la IA como una herramienta que complementa y amplifica el trabajo humano. Y, en último lugar, definir trayectorias de alto valor, estableciendo marcos y herramientas que permitan comprender y medir el impacto individual, así como comunicar con claridad los objetivos empresariales y el papel que cada persona desempeña en su consecución.

Integrar la IA con éxito exige reforzar la confianza y la conexión entre las personas

La acelerada adopción de agentes de Inteligencia Artificial está marcando una nueva etapa en el rediseño del trabajo. Los empleados muestran entusiasmo ante las posibilidades que ofrece esta tecnología, pero para que su implantación sea responsable y genere una experiencia laboral positiva, las empresas deben fomentar la colaboración, la transparencia y una comunicación clara y constante. Solo así podrán construir la confianza necesaria para que las personas se sientan parte activa de la transformación.

En términos globales, el 55% de los trabajadores espera que su empresa incorpore herramientas o sistemas de IA en su día a día durante el próximo año, lo que demuestra la rapidez con la que esta tecnología se está implantando.

En nuestro país el avance parece todavía más rápido. El 61% de los empleados encuestados en España espera que su empresa incorpore herramientas o sistemas de IA en el próximo año, y el 36% ya participa activamente en el diseño del trabajo transformado por esta tecnología, una cifra superior a la media global (30%). En cuanto a la confianza, los trabajadores españoles califican la IA con una puntuación media de 4,9 sobre 10, ligeramente por encima del promedio mundial (4,5).

En consecuencia, el informe destaca tres ejes esenciales para garantizar una integración equilibrada y responsable de la IA en el entorno laboral. Primero, generar propósito, valor y confianza, involucrando a los empleados en el rediseño de los puestos. Segundo, priorizar la comunicación y la conexión humana, reconociendo que el liderazgo empático y las habilidades interpersonales son claves para mantener la cohesión en los equipos en un contexto cada vez más tecnológico. Para concluir, demostrar un compromiso real con una IA responsable, reduciendo los temores sobre privacidad y seguridad mediante una comunicación transparente y programas formativos que expliquen los marcos de protección existentes.

“Las organizaciones deben entender que la adopción de la IA ya no es opcional, sino una prioridad estratégica. Invertir en una gobernanza transparente, marcos éticos y formación continua es la única forma de lograr mejoras sostenibles en productividad sin perder la confianza. Todo ello debe hacerse con las personas en el centro de la estrategia. A medida que evoluciona el entorno laboral, la colaboración entre empleadores y empleados, impulsada por la tecnología, será clave para construir una fuerza laboral resiliente y preparada para el futuro”, concluye Denis Machuel, CEO global de The Adecco Group.