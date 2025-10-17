Gran oportunidad en Sevilla: piso de obra nueva con piscina y terraza rebajado en 10.000 euros

El mercado inmobiliario sevillano sigue mostrando su diversidad y dinamismo, con opciones que van desde viviendas en modernos residenciales en expansión en la periferia hasta viviendas de alto valor en el corazón de la ciudad. Dos ejemplos ilustran bien esta dualidad: una luminosa vivienda de obra nueva en el emergente barrio de Palmas Altas, y un elegante piso con piscina en la céntrica calle Puente y Pellón, a pocos metros de la Giralda.

Ambas propiedades reflejan dos estilos de vida distintos pero complementarios dentro de la capital andaluza: la tradición urbana frente a la modernidad residencial, en un mercado que sigue apostando por la calidad, el diseño y los espacios de bienestar.

Piso de obra nueva en Palmas Altas, Bellavista

Piscina de piso con piscina y terraza en Palmas Altas / Tucasa.com

Ubicado en el residencial Palmas Altas, este piso de obra nueva redefine el concepto de modernidad y confort en la vibrante ciudad de Sevilla. Con una superficie de 156 metros cuadrados construidos y 68 metros cuadrados útiles, la propiedad ofrece un entorno vanguardista y exclusivo en el Distrito Bellavista-La Palmera.

El alma de esta vivienda reside en su amplia y luminosa sala de estar, diseñada para maximizar el confort cotidiano. La cocina office, completamente amueblada, ofrece un entorno funcional y elegante para los amantes del arte culinario. Al avanzar por el pasillo, dos dormitorios equipados con armarios empotrados y dos baños completamente equipados (uno con bañera y otro con práctica placa de ducha) completan la oferta de espacios de descanso.

El piso destaca por la calidad de sus acabados. Desde los suelos de tarima flotante hasta las ventanas de climalit, todo está pensado para garantizar una eficiencia energética con certificación B y calificación de emisiones A.

La joya de esta vivienda es su espectacular terraza de 100 metros cuadrados, imaginada como un oasis privado dentro del hogar. Este espacio es ideal para disfrutar de veladas al aire libre con familiares y amigos, o simplemente para relajarse en un entorno apacible.

Completan la oferta elementos de gran valor: plaza de garaje subterránea y trastero, asegurando la máxima comodidad para sus habitantes. El complejo residencial ofrece piscina comunitaria y zonas comunes para el esparcimiento durante los cálidos días sevillanos.

La ubicación en Palmas Altas proporciona una conectividad excelente con el resto de la ciudad y acceso inmediato a todos los servicios necesarios para el día a día. No deje pasar la oportunidad de vivir en este paraíso urbano, disponible por 339.900 EUR.

Exclusiva vivienda con piscina y patio sevillano en Puente y Pellón

Piso con piscina en Encarnación Regina / Tucasa.com

En el corazón del Casco Antiguo de Sevilla, se encuentra este singular piso, una obra maestra de 80 metros cuadrados que combina tradición y modernidad. Situado en una urbanización privada, esta propiedad ofrece mucho más que una simple vivienda: una experiencia única de coexistencia con la esencia histórica de Sevilla.

El encanto de los grandes patios con arcos de medio punto y fuentes, rodeados de vegetación, hace de este piso un refugio de paz en una de las zonas más comerciales de la ciudad. La vivienda cuenta con un salón comedor, cocina y dos dormitorios con su correspondiente par de baños, todo ello mantenido en un excelente estado de conservación.

Destacan los cuatro ventanales que garantizan una entrada de luz natural excepcional, proporcionando una atmósfera luminosa y silenciosa. ¿Quién podría imaginar tal tranquilidad a pocos pasos de los bullicios de las calles sevillanas?

El edificio ofrece espacios comunes que invitan al disfrute. Un solárium con piscina permite gozar de vistas espectaculares como la Giralda y la Colegiata del Salvador. Completa el conjunto un gimnasio completamente equipado para sus residentes.

El piso está disponible por 425.000 EUR, y existe la opción de adquirir un garaje en la misma finca por 50.000 EUR adicionales.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.