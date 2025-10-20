Cotizaciones
El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto
La Seguridad Social plantea un incremento de entre 3 y 15 euros a partir del 2026, frente a la subida de entre 11 y 200 euros que planteó inicialmente
La Seguridad Social ha frenado su propuesta de incremento de cuotas para los autónomos. La ministra Elma Saiz ha rebajado sus pretensiones y plantea congelar las cotizaciones para quienes menos ganan y reducir sustancialmente la subida para el resto.
La última propuesta remitida a los agentes sociales, según han podido confirmar distintas fuentes vinculadas a la negociación, oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).
El fuerte rechazo que generó la primera oferta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha forzado a la misma a moderar sustancialmente sus pretensiones. Según la primera tabla puesta encima de la mesa, la subida a partir del año que viene hubiera sido de entre un 3,8% y un 20,3% (la cuota más alta). Ahora la segunda oferta baja el listón hasta una horquilla de entre 1% y un 2,5%.
De una semana a otra el Gobierno ha pasado de plantear una subida de cuotas de entre 11 y 206 euros más al mes, a otra de entre 3 y 15 euros. Además de congelar las cotizaciones a los autónomos que ingresan menos del salario mínimo, a quiénes les iban a subir de hasta 17 euros al mes.
La Seguridad Social trata de encauzar una reforma pendiente. Hace tres años firmó con las organizaciones de autónomos -ATA, Upta y Uatae- un acuerdo que dictaba que en 2026 debían revisarse y actualizarse las cuotas, bajo el objetivo de llegar a 2032 con un esquema que equipare las cotizaciones de los autónomos (y sus prestaciones) con la de los asalariados.
Fuerte rechazo
La primera propuesta no contentó a todo el mundo -algunas organizaciones la consideraron tibia y otras la tacharon de 'sablazo'- y la segunda tampoco.
Uatae ha calificado de "atropello" la propuesta de congelar las cuotas mínimas, ya que considera que ello irá en detrimento de las futuras prestaciones de quien menos gana. "Nos parece que hemos perdido una oportunidad importante para mejorar las pensiones de futuro de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia", ha coincidido el secretario general de Upta, Eduardo Abad.
