La firma australiana que proyecta una mina en Jaén inicia las perforaciones: los primeros resultados estarán en un mes

La minería andaluza vive una nueva vida gracias a la demanda expansiva de minerales críticos dentro de la estrategia europea para la transición energética. Este tipo de metales son fundamentales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, como baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares, turbinas eólicas o equipos médicos. En este contexto, la australiana Osmond Resources busca desde el otoño del pasado año oportunidades en una de las zonas de la comunidad que históricamente estuvieron relacionadas con el sector, como en la comarca de Linares-La Carolina en Jaén.

La compañía ha anunciado que ya ha completado el registro geológico del primer pozo de perforación en la zona y, a mediados de octubre, ha abierto el segundo, en la parte sur del proyecto. En el primero de ellos, ya culminado, se han identificado siete capas prospectivas y los análisis, según ha informado la empresa, "los análisis se acelerarán y se esperan en un plazo de tres a cuatro semanas", por lo que en un mes se podrán conocer los primeros resultados.

Proyecto Orion EU

En el caso del proyecto Orion EU Critical Minerals, que lidera Osmond Resources (tiene una participación en Green Mineral Resources S.L., propietaria del permiso de investigación), se buscan minerales críticos como rutilo (titanio), circón, hafnio y tierras raras ligeras y pesadas. La zona ya fue explorada en busca de torio y uranio en las décadas de 1950 y 1960 e incluye una mina histórica de galena -mineral del grupo de los sulfuros- de Avellanar, en la provincia de Jaén.

No es la única iniciativa que lleva a cabo en España, ya que la australiana, dedicada a investigar el potencial minero de algunas zonas, también explora actualmente terrenos en la provincia de Segovia.

La superficie a investigar ha crecido en los últimos meses. En un principio, el permiso concedido se circunscribe a un terreno de 85,6 kilómetros cuadrados, que recientemente se amplió para incluir tres permisos de investigación adicionales (Menodice, Menipe y Metioque), que abarcan 142 kilómetros más y que se encuentran en trámite (lo que corresponde a 756 cuadrículas mineras), según informa la empresa. En total, suma 756 unidades mineras españolas que cubren una superficie de 228 km.

Las tres áreas objetivo identificadas por parte de la australiana se sitúan a lo largo de una distancia de 12 kilómetros. "La empresa se centra en capas primarias de alta ley de rutilo, circón y monacita, que cree que serán prevalentes en las tres zonas. La ley potencial de las capas se evidencia en muestras de roca a granel tomadas de tres afloramientos diferentes (150 kilos en total) en toda la zona de Avellanar", señala en su web Osmond Resources. Hay que tener en cuenta que este paso, el de realizar perforaciones, es fundamental para la continuidad o no del proyecto.

En busca de minerales críticos

El pasado 28 de enero, Osmond Resources lanzó un comunicado en el que anunció que el proyecto Orion había obtenido nuevos resultados de alta ley -lo que significa que tiene un alto grado de concentración de mineral valioso- y que estos habían sido "positivos" en 27 muestras analizadas.

Estas actividades de exploración comenzaron en noviembre de 2024 y finalizaron en enero de 2025. "Nuestro objetivo es ser un productor de minerales críticos para ayudar a la UE a reducir la importación de metales que actualmente no produce", subrayaba entonces la empresa.