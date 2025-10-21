Las cuotas de más de 200.000 autónomos andaluces se congelarán en 2026 con la nueva propuesta del Gobierno

El Gobierno se ha visto obligado a rectificar su primera propuesta para la cotización de los autónomos ante el revuelo causado, ya que suponía que incluso aquellos con la base mínima -esto es, menos de 670 euros al mes- verían incrementar las cuotas. De "sablazo" se llegó a tildar esta primera proposición oficial, que ubicaba la cuota mínima en 217,37 euros al mes para quienes declaren menos de 670 euros/mes y la máxima en 796,24 euros/mes para los trabajadores por cuenta propia con ingresos superiores a 6.000 euros/mes.

Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una nueva sugerencia que congela los tres tramos con tarifa reducida de cara a 2026, mientras que incrementa de manera progresiva al resto, entre el 1 y el 2,4%, lo que Elma Saiz, responsable de la cartera, ha tildado de "propuesta basada en la progresividad, la escucha y el contexto actual". Esto es, para aquellos que superen la base de cotización de 1.166 euros al mes, propone una subida que se traduce en entre 2,5 y 14,75 euros más al mes frente a los entre 11 y 206 euros de hace una semana. En cualquier caso, sigue siendo provisional, ya que continúa la negociación con las distintas asociaciones del sector.

Beneficiarios andaluces

Según datos del pasado agosto, Andalucía contaba con 138.327 autónomos con la base mínima de cotización, esto es, rendimientos netos mensuales de 670 euros o menos, que, a partir de 2026, hubieran tenido que pagar 17 euros más con la primera propuesta estatal, pasando de los 200 actuales a los 217. Según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), este incremento hubiese sido del 8,3% en 2026 se elevaría al 26% en 2028. Por ahora, el año que viene quedará igual que este 2025.

Esta misma entidad calcula que serán unos 220.000 autónomos andaluces los que se beneficiarán de la congelación que recoge la segunda propuesta del Ministerio, ya que no se subirá tampoco la cuota el año que viene a una parte de los trabajadores por cuenta propia que se encuentran dentro del segundo tramo de base mínima más 1,5.

Reacciones a la decisión

Esta marcha atrás del Ejecutivo ha gustado a las principales organizaciones del sector. Así, Lorenzo Amor, presidente nacional de ATA, se enorgullecía en redes sociales de haber "parado el sablazo", aunque advertía que no apoyarían la medida "sin soluciones a los errores de 2023 y a la equiparación de la protección social".

No es la misma sensación que tienen en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), otra de las entidades con las que tiene que seguir negociando el Gobierno. "Teníamos una oportunidad de oro para subir las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Seguir por la senda del crecimiento de la cotización quiere decir tener unas mejores pensiones para el futuro y tener unas mejores prestaciones sociales en el presente", ha dicho en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER su presidente, Eduardo Abad.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha achacado el paso atrás del Gobierno de Pedro Sánchez con la nueva cuota de los autónomos a que "la sociedad ha levantado la voz" y "no ha aplaudido precisamente la subida de la cotización" que se planteaba.