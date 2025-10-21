Macroeconomía
La deuda pública se modera al 103% del PIB en agosto
Supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a los valores registrados hace un año
EP
La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de agosto en máximos de 1,699 billones de euros en términos absolutos, aunque moderó su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103%, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a un año antes.
De acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de la deuda ascendió a 1,699 billones de euros en agosto de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4,7% y un aumento del 1,14% respecto al mes de julio. Así, con los datos de avance disponibles, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 103% en agosto de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.
El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% a cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.
