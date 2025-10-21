Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Macroeconomía

La deuda pública se modera al 103% del PIB en agosto

Supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a los valores registrados hace un año

Sede del Banco de España.

Sede del Banco de España. / EP

EP

Madrid

La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de agosto en máximos de 1,699 billones de euros en términos absolutos, aunque moderó su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103%, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a un año antes.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de la deuda ascendió a 1,699 billones de euros en agosto de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4,7% y un aumento del 1,14% respecto al mes de julio. Así, con los datos de avance disponibles, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 103% en agosto de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% a cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
  2. Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
  3. El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza
  4. La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
  5. El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude
  6. La firma australiana que proyecta una mina en Jaén inicia las perforaciones: los primeros resultados estarán en un mes
  7. El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
  8. Ladrón de Guevara explica el fichaje de Valentín Gómez: 'Era un jugador 100% para firmar

Resinte rehabilitará el histórico Muelle de las Delicias para prolongar su vida útil 50 años

Resinte rehabilitará el histórico Muelle de las Delicias para prolongar su vida útil 50 años

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

Coanda celebra su 35º aniversario con una gala en el Casino de la Exposición de Sevilla

Coanda celebra su 35º aniversario con una gala en el Casino de la Exposición de Sevilla

VÍDEO | Amama denuncia a Fiscalía el presunto borrado de pruebas en ClickSalud y Diraya sobre mamografías

VÍDEO | Amama denuncia a Fiscalía el presunto borrado de pruebas en ClickSalud y Diraya sobre mamografías

Morenanuncia nuevas contrataciones en el SAS.

Morenanuncia nuevas contrataciones en el SAS.

Amama denuncia ante la Fiscalía a la Junta por “borrar pruebas médicas” en ClicSalud

Amama denuncia ante la Fiscalía a la Junta por “borrar pruebas médicas” en ClicSalud
Tracking Pixel Contents