Seyses duplica ingresos con la gestión de obras de centrales renovables en Europa y América

“Lo que más le gusta a nuestros clientes es que les aportamos tranquilidad y confianza de que su proyecto se va a realizar, cumpliendo objetivos de plazos, costes y rendimientos, y disminuyendo los riesgos”. Testimonio de George Berczely, ejecutivo al frente de Seyses, empresa fundada en Sevilla en el año 2017 por Pablo Ochoa y Julio Alba, especializada en la gestión y supervisión de obras de gran o mediana escala para la producción de energías renovables.

En Sevilla hay gran número de empresas y profesionales con nivel de calidad internacional en cualquiera de las vertientes del sector energía: generación, distribución, almacenamiento, monitorización, construcción, operación, mantenimiento. Seyses destaca como empresa de servicios para tres tipos de clientes: los promotores propietarios de la central que se va a construir; las empresas que las diseñan y construyen; y las que aportan tecnología que ha de instalarse para el funcionamiento de dicha planta de producción energética.

“La razón principal por la que operamos en diversos países es que nuestros clientes lo hacen. Ese fue siempre el motor de nuestra expansión. Clientes satisfechos para abrir mercados en Chile, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos. Y ahora estamos ya también trabajando en Italia, Rumanía, Grecia, Perú, Uruguay. Esa diversificación también ayuda a disminuir nuestro riesgo empresarial”, afirma el CEO de Seyses. El promedio de duración de los trabajos en los que prestan servicios es de 13 meses.

Por ejemplo, en la fase de planificación del proyecto de construcción de una planta de renovables, Seyses puede asesorar, establecer objetivos y formar al equipo. Durante la fase de construcción, para el promotor realiza una supervisión diaria del trabajo en la obra, o gestiona el trabajo de las subcontratas para el contratista principal. Ello incluye la gestión documental, la generación de acreditaciones y el control de acceso de personas y maquinarias. Y a la conclusión del proyecto, entrega los dossieres de calidad, seguridad y demás registros a los propietarios o inversores, junto con una evaluación post-proyecto.

George Berczely es desde 2023 el CEO de Seyses. En la imagen, aparece a la izquierda, junto a él están Ramón Charlo, vicepresidente de operaciones, y Lourdes García, gerente de operaciones site control. / El Correo

Pulir empresas que son diamantes

George Berczely, nacido en Viena hace 53 años, de nacionalidad británica y austriaca, en su trayectoria profesional tiene en su haber trabajar en dos grandes multinacionales como la consultora McKinsey y la compañía de logística DHL. “Me he dedicado sobre todo a la transformación de empresas. Trabajar para una empresa buena, que es como un diamante en bruto, para pulirla y transformarla en excelente”.

Comenta que “Seyses es aún una empresa joven, fundada en el año 2017. Ha demostrado tener una cultura de crecimiento empresarial rápido, y ser arrojada planteándose retos. Para una segunda etapa en su vida y poder escalar, ya necesitaba otra estructura, incorporar mandos intermedios, aprender de los fundadores, institucionalizar el conocimiento. Esas transformaciones las sé hacer, y es muy gratificante que los fundadores, Pablo Ochoa y Julio Alba, siguen trabajando en la empresa, y siguen realizando lo que mejor saben hacer para el desarrollo de negocio. Los resultados están dando la razón, y en los dos años y medio que llevo en Seyses se ha más que duplicado la cifra de ingresos”.

Principales clientes

Entre las principales empresas promotoras que cuentan con Seyses para que les resuelva la gestión y supervisión de las obras, están Atlas Renewable Energy, EDP, Iberdrola, Statkraft, EDF, Enel y Engie. Por su parte, Eiffage, Grupo Ortiz, Isastur, OHLA, DSK, Sacyr, Soltec y Elmya son los importantes 'epecistas' para los que trabaja Seyses. Así son denominadas en el argot profesional las que se ocupan del diseño de ingeniería, suministro y construcción de un equipamiento industrial. Y Nextracker, TrinaTracker y Axial son las tecnólogas más relevantes a las que también presta servicio Seyses para garantizar la correcta instalación de sus equipos.

Los técnicos de Seyses dan servicio a promotores, constructores y tecnólogos para garantizar que las obras cumplen los plazos, implementan las especificaciones y normas, y su funcionamiento satisface los objetivos de la inversión. / El Correo

“Nuestro modelo de gestión y supervisión está sustentado en un software propio. Pero lo más importante es contar con profesionales altamente cualificados, motivados y alineados con los objetivos de los clientes, aplicando nuestros procedimientos para que todo se haga de manera correcta: cumplimiento de plazos, calidad constructiva, control de costes, estándares de seguridad, prevención de la salud, evitar riesgos de accidentes, cumplimiento de las normativas laborales, protección del medio ambiente”.

330 personas en plantilla

Explica George Berczely que “ese talento es escaso en la mayoría de los países donde operamos. Tenemos que atraerlo y mantenerlo. Y tenemos que crear cantera y formarla”. La plantilla ha crecido hasta tener hoy en día a 330 personas. El 65% son licenciados universitarios, muchos de ellos ingenieros. Con un equipo de 10 directivos liderando los servicios centrales, y disponiendo de unos 15 especialistas en roles críticos que trabajan sobre el terreno en los proyectos y llevan una vida más trashumante, siendo demandados por los clientes para que intervengan en los siguientes proyectos. En cada filial nacional el 90% del personal es nacido en dicho país.

“Una de nuestras fortalezas es promover el desarrollo profesional de los trabajadores que incorporamos a la empresa, aportándoles continuidad y formación. Esa es la inversión más importante que hacemos. Que, por ejemplo, una persona empiece como supervisor, y darle formación teórica, y experiencia práctica, especialidad por especialidad, pasando por todas las disciplinas de la construcción de un parque (civil, mecánico, eléctrico, calidad, seguridad, salud, etc.) , para que en dos o tres años pase de ese nivel al de 'site manager' (controlador de operaciones). Y después y seguir formándose en más vertientes, para que en otros dos o tres años pase al rol de 'project manager' (gestor de proyectos)”.

Seyses tiene su sede central en Sevilla (en la imagen, parte de su equipo), filiales en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Chile, y también está trabajando en proyectos en Italia, Perú, Rumanía, Uruguay y Grecia. / El Correo

Las incertidumbres de la geopolítica internacional están incidiendo poco en las estrategias de la mayoría de las empresas de este sector, según asegura el CEO de Seyses. “A medio plazo, para los tres próximos años, hay mucho optimismo. En energías renovables, sobre todo la fotovoltaica es hoy la más barata que se puede generar, y la más rápida en construir sus equipamientos. En muchos países se están construyendo a gran velocidad, para atender el crecimiento de la demanda, por ejemplo para los centros de datos. Y si un proyecto se demora unos meses en su tramitación para iniciar las obras, se intenta construir más rápido para que no caduquen los acuerdos establecidos sobre los puntos de conexión a la red eléctrica”.

La red eléctrica, problema y oportunidad

A su juicio, “el principal problema a resolver, que sucede en la mayor parte de los países europeos y latinoamericanos donde trabajamos, y no solo en España, es la necesidad de ampliar y mejorar la red eléctrica. Desde hace muchos años no se ha invertido lo suficiente en las redes. Con la electrificación de las nuevas energías, con las nuevas demandas de energía, se requiere un sistema mucho más complejo. Ha cambiado el esquema de generación. Ya no se basa en pocas centrales desde la que se distribuye a muchos usuarios, como sucede con las nucleares. Ahora son muchas y diferentes centrales de producción de energía las que desde multitud de lugares dan servicio al sistema”.

Berczely subraya que “también ha de evolucionar el marco regulatorio para dar más seguridad a las inversiones tan necesarias en mejorar la capacidad de almacenamiento de la energía. Los grandes retos para seguir avanzando en la descarbonización del planeta son fuentes de oportunidades para Seyses, y consideramos que hay un ámbito enorme de desarrollo durante los próximos años en dar servicio a la creación de más líneas de redes eléctricas de transporte y distribución”.