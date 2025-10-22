Tu hogar soñado en Cádiz: chalet independiente con piscina y vistas panorámicas al mar

En el mercado inmobiliario actual, la búsqueda de la vivienda ideal se convierte en una misión que va más allá de la simple adquisición de un bien inmueble. Implica la materialización de un sueño en un espacio de vida que no solo cumpla con las expectativas funcionales, sino que también evoque una sensación de bienestar y pertenencia al entorno. Presentamos dos ofertas excepcionales que logran unir estas dimensiones de manera magistral. Cada una de estas viviendas encapsula ventajas únicas, dignas de ser exploradas por aquellos que buscan invertir en propiedades con un valor diferencial incuestionable.

Chalet independiente con piscina y vistas al mar en La Alcaidesa, La Línea de la Concepción

Casa con piscina en La Alcaidesa, Línea de la Concepción / Tucasa.com

Si siempre has soñado con vivir frente al mar, esta es tu oportunidad. Se vende un impresionante chalet independiente de 5 habitaciones y 3 baños en una urbanización privada de La Alcaidesa, con vistas panorámicas al mar y todas las comodidades para disfrutar de un estilo de vida único.

Con 292 m² construidos sobre una parcela de 750 m², esta vivienda destaca por su amplitud y luminosidad. El salón-comedor se abre a una terraza con vistas al mar, perfecta para desayunos al aire libre o cenas al atardecer. La cocina totalmente equipada, los dormitorios amplios y los tres baños completos completan una distribución pensada para la comodidad.

Entre sus extras, cuenta con salón de juegos con acceso al jardín, terrazas en el dormitorio principal y el salón, zona de barbacoa, garaje subterráneo y trastero. Además, la urbanización ofrece piscinas comunitarias, zonas verdes y pistas deportivas, ideal para familias y amantes del deporte.

El precio de venta es de 550.000 €

No dejes pasar esta oportunidad de vivir en una vivienda exclusiva con todas las comodidades y un entorno privilegiado frente al mar en La Alcaidesa.

Puede obtener más información visual a través del enlace de Venta de casa con piscina en La Alcaidesa, Línea de la Concepción

Apartamento de obra nueva en casa palacio en el centro de Cádiz

Piso en centro histórico de Cádiz / Tucasa.com

En pleno Centro Histórico de Cádiz, se pone a la venta esta exclusiva vivienda de obra nueva, lista para entrar a vivir. Se trata de un moderno piso de 83 m², con 1 dormitorio y 2 baños, ubicado en una casa palacio del siglo XVIII totalmente rehabilitada, en la emblemática Plaza de España.

La propiedad, a estrenar, combina el encanto del edificio histórico con las comodidades de un hogar contemporáneo. Cada detalle ha sido cuidadosamente restaurado para preservar la elegancia original de la arquitectura, al mismo tiempo que ofrece espacios funcionales y luminosos.

El piso cuenta con acabados de primera calidad, cocina equipada y una distribución que aprovecha al máximo la luz natural y la amplitud, ideal tanto para una persona como para parejas que buscan un refugio en el corazón de la ciudad.

El precio de venta es de 295.000 €

Más información y fotografías venta de piso en Centro Histórico, Cádiz

Ambas propiedades, con sus características singulares y distintivas, ofrecen un marco de vida que satisface incluso los gustos más exquisitos, representando no solo un hogar, sino un futuro lleno de promesas. Sea para aquellos que buscan un refugio contemplativo con vistas al océano, o para quienes desean sumergirse en la rica trama cultural de una ciudad emblemática, estas viviendas encapsulan todo lo deseable en una elección de vida. Emplazamientos que, por su naturaleza misma, definen no solo un espacio, sino una experiencia.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.