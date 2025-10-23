Agricultores y ganaderos sevillanos recibirán 153 millones por el anticipo de la PAC para hacer frente a la sequía

Para los agricultores de toda España -y especialmente de Andalucía, donde el sector primario y su industria auxiliar suponen el 11% del PIB-, la Política Agrícola Común es elemental, ya que les aporta apoyo financiero y les permite regular su actividad para asegurar la estabilidad del sector y la sostenibilidad del campo. Una PAC que está en el centro de todos los debates debido al nuevo marco planteado desde Bruselas para 2028-2034, que supondrá unas pérdidas de 2.000 millones de euros, según los cálculos de la Junta.

Este horizonte tiene en pie de guerra a las distintas organizaciones agrarias y a las cooperativas. Este miércoles, Asaja ha participado en una protesta en Estrasburgo contra la nueva PAC, en una de las movilizaciones que se plantean para los próximos meses, ya que los agricultores tienen previsto dar la batalla para revertir esta decisión, que supone "una amenaza para la competitividad del sector". Hay que recordar que la nueva propuesta aboga por integrar las políticas agrarias en un fondo único multisectorial. Esto es, las ayudas agrarias se meterán en una bolsa común donde también habrá presupuesto para otros fondos, por lo que puede haber intercambio entre las diferentes partidas presupuestarias.

Agricultores beneficiados

En este contexto en el que la PAC se encuentra en el centro del debate de la agricultura europea, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento, en su reunión semanal, de las gestiones realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para iniciar el abono del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común de 2025. En concreto, el adelanto asciende a cerca de 715 millones de euros, cantidad que se corresponde con el 70% del total de subvenciones que recibirán los agricultores y ganaderos andaluces en este ejercicio. En el caso de la provincia de Sevilla, este anticipo supondrá el reparto de 152,8 millones de euros para 24.377 agricultores y ganaderos. En cuanto a los beneficiarios de estas ayudas europeas en toda Andalucía, la cifra se acerca a los 190.800 entre las ocho provincias, de los que más del 37% son mujeres.

Por regla general, el anticipo de la PAC supone el 50% de los fondos concedidos; sin embargo, en 2025 el porcentaje se ha vuelto a elevar de forma excepcional hasta el 70% para ofrecer un apoyo especial a los productores ante las dificultades que deben enfrentar en el desempeño de su actividad diaria en el campo. Ya a principios de septiembre, el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, anunció que iba a solicitar por carta al Gobierno de España este incremento "para que el sector pueda hacer frente de la mejor manera posible a la situación prolongada de sequía que padece", subrayaba la administración andaluza en una nota de prensa.

Distribución por provincias

En cuanto al resto de provincias, Almería concentra ayudas por 12,3 millones de euros para 4.322 productores; Cádiz, 55,7 millones de euros para 6.347 profesionales del campo; y Córdoba, 161,2 millones de euros para 35.259 beneficiarios. En la provincia de Granada, el anticipo asciende a 74,6 millones de euros para 27.514 agricultores y ganaderos; en Huelva, a 23,5 millones de euros para 5.392 beneficiarios; en Jaén, a 190 millones de euros para 72.563 profesionales del campo; y en Málaga, a 43,6 millones de euros para 15.024 productores.

"Gracias a los ingresos que suponen el anticipo de las subvenciones, los agricultores y ganaderos andaluces afrontan en mejores condiciones el desembolso que suponen labores esenciales como el abono de la tierra, la compra de semillas y el alquiler o mantenimiento de determinadas instalaciones", han señalado desde la Consejería.