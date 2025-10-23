La Urdimbre: arquitectura educativa con raíces sociales y sostenibles
Inspiración y sostenibilidad en la arquitectura educativa
Redacción Tucasa.com
Desde Sevilla, el estudio La Urdimbre redefine los espacios de aprendizaje a través de la participación activa de las comunidades educativas. Su enfoque combina sostenibilidad, pedagogía y diseño colaborativo, haciendo de cada proyecto una oportunidad para enseñar y aprender de forma colectiva.
El equipo, formado por arquitectos que se conocieron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, comparte una convicción: el espacio educativo debe ser un agente activo del aprendizaje. Desde sus inicios, La Urdimbre ha desarrollado una metodología basada en la implicación directa del alumnado, profesorado y familias en todas las fases del proyecto, desde el análisis espacial hasta la autoconstrucción, fortaleciendo el vínculo emocional con el entorno escolar.
Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran RECREOO, una línea de mobiliario sostenible fabricado con plástico reciclado y reciclable, y Patios en sombra, un proyecto de renaturalización que utiliza especies de bambú no invasivo para generar sombra natural y mejorar el confort térmico en los patios escolares. Ambas propuestas surgen de la observación directa de las necesidades de los centros educativos y materializan el compromiso del estudio con la economía circular y la lucha contra el cambio climático.
“Buscamos que el alumnado entienda el espacio como una herramienta educativa en sí misma. Cada banco, cada sombra, cada textura puede enseñar algo”, explican desde La Urdimbre. Esta filosofía ha guiado su intervención en numerosos colegios andaluces, donde el juego, la naturaleza y el aprendizaje conviven sin fronteras.
Los patios escolares, tradicionalmente concebidos como simples zonas de recreo, se transforman aquí en entornos inclusivos, flexibles y saludables. La Urdimbre los concibe como laboratorios vivos donde se cultivan valores de convivencia, sostenibilidad y respeto mutuo. “El patio es el primer espacio público en la vida de un niño; su diseño debe reflejar los valores que queremos transmitir como sociedad”, afirman sus autores.
De cara al futuro, el estudio trabaja para ampliar la presencia de RECREOO en más centros educativos y seguir explorando soluciones naturales de sombra complementarias al bambú. Su aspiración: consolidar una arquitectura educativa que, además de construir espacios, contribuya a formar ciudadanos más conscientes y responsables con su entorno.
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla
- La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: trece municipios venderán 522 VPO a 115.000 euros con ayuda de Diputación
- Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
- Muere un joven de 19 años en un accidente entre dos coches en la A-49 con seis heridos más