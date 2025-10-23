La Urdimbre: arquitectura educativa con raíces sociales y sostenibles

Desde Sevilla, el estudio La Urdimbre redefine los espacios de aprendizaje a través de la participación activa de las comunidades educativas. Su enfoque combina sostenibilidad, pedagogía y diseño colaborativo, haciendo de cada proyecto una oportunidad para enseñar y aprender de forma colectiva.

Sesión de diseño participativo con alumnado y profesorado, parte de la metodología colaborativa del estudio. / La Urdimbre

El equipo, formado por arquitectos que se conocieron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, comparte una convicción: el espacio educativo debe ser un agente activo del aprendizaje. Desde sus inicios, La Urdimbre ha desarrollado una metodología basada en la implicación directa del alumnado, profesorado y familias en todas las fases del proyecto, desde el análisis espacial hasta la autoconstrucción, fortaleciendo el vínculo emocional con el entorno escolar.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran RECREOO, una línea de mobiliario sostenible fabricado con plástico reciclado y reciclable, y Patios en sombra, un proyecto de renaturalización que utiliza especies de bambú no invasivo para generar sombra natural y mejorar el confort térmico en los patios escolares. Ambas propuestas surgen de la observación directa de las necesidades de los centros educativos y materializan el compromiso del estudio con la economía circular y la lucha contra el cambio climático.

Espacio exterior renaturalizado con especies de bambú no invasivo dentro del proyecto Patios en sombra. / PATIOS EN SOMBRA

“Buscamos que el alumnado entienda el espacio como una herramienta educativa en sí misma. Cada banco, cada sombra, cada textura puede enseñar algo”, explican desde La Urdimbre. Esta filosofía ha guiado su intervención en numerosos colegios andaluces, donde el juego, la naturaleza y el aprendizaje conviven sin fronteras.

Los patios escolares, tradicionalmente concebidos como simples zonas de recreo, se transforman aquí en entornos inclusivos, flexibles y saludables. La Urdimbre los concibe como laboratorios vivos donde se cultivan valores de convivencia, sostenibilidad y respeto mutuo. “El patio es el primer espacio público en la vida de un niño; su diseño debe reflejar los valores que queremos transmitir como sociedad”, afirman sus autores.

De cara al futuro, el estudio trabaja para ampliar la presencia de RECREOO en más centros educativos y seguir explorando soluciones naturales de sombra complementarias al bambú. Su aspiración: consolidar una arquitectura educativa que, además de construir espacios, contribuya a formar ciudadanos más conscientes y responsables con su entorno.