¿Cuántos latinoamericanos trabajan hoy en España?

Dos de cada tres personas que regularizan su situación administrativa vía arraigo en España son de origen latinoamericano. Si en conjunto hay 352.089 personas con este permiso en vigor en nuestro país, 225.428 corresponden a personas de este origen.

¿Qué es el arraigo?

El arraigo es la herramienta del Reglamento de Extranjería que permite otorgar de manera extraordinaria un permiso temporal de residencia y trabajo a las personas que demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años con España. Dos de cada tres personas beneficiadas por esta figura son latinoamericanas, uno de los datos a destacar por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Hay 4,2 millones de personas nacidas en algún país latinoamericano en España, es decir, representan el 60% de la población extranjera. Colombia (857.000), Venezuela (599.769) y Ecuador (448.643), son los principales países de origen según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 enero de 2024.

Afiliados por grupo de edad y nacionalidad (Agosto 2025). / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Latinoamérica y su peso en el mercado laboral

Es importante señalar el aporte de la población latinoamericana en el importante número de afiliados de origen extranjero en España. De los más de tres millones de personas procedentes de otros países que están dadas de alta en la Seguridad Social, casi el 35% son de procedencia latinoamericana (que suponen el 5% del total global de afiliados en España).

El número de trabajadores de países latinoamericanos ha crecido más de un 120% desde 2019, antes de la pandemia de la COVID.

La nacionalidad más frecuente es, después de Marruecos (343.330 afiliados), Colombia, que aporta 252.550 trabajadores, casi 200.000 en los últimos 10 años. Otras nacionalidades han experimentado un incremento espectacular son Venezuela, que ha pasado de 16.600 a más de 200.000, Perú, Ecuador y Argentina. Además, los afiliados latinoamericanos muestran un mayor peso entre los trabajadores extranjeros menores de 35 años.

Un camarero en un bar. / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Hostelería (20,5%), Comercio (13,2%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (12,2%) y Construcción (9,8 %) son las actividades económicas con más afiliados procedentes del conjunto de países latinoamericanos. También es importante el aumento en los últimos años de trabajadores en actividades sanitarias y servicios sociales (72.090 afiliados) y en actividades industriales (68.900) y en científicas y técnicas (33.330).

Qué convenios tiene la Seguridad Social con estos países

España tiene suscritos Convenios bilaterales de Seguridad Social con muchos de estos países, que contienen disposiciones que resultan más favorables a los trabajadores de los países interesados. Se trata de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay (sólo trabajadores por cuenta ajena).

Gracias a estos convenios, los trabajadores y sus familias ven garantizados sus derechos de pensiones y otras prestaciones, suman periodos cotizados en los diversos países y se les aplica la legislación más favorable. Se trata de evitar una desprotección para las personas que han trabajado en varios países, asegurando que no pierdan sus derechos por no cumplir los periodos mínimos de cotización en cada uno.

Además, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social constituye un instrumento de coordinación de las legislaciones de Seguridad Social en materia de pensiones de los diferentes Estados Iberoamericanos que lo ratifiquen y que, además, suscriban el Acuerdo de Aplicación. Hasta el momento, el Convenio ha sido ratificado por España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y República Dominicana.