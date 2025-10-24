España bate un nuevo récord de empleo y roza los 22,4 millones de ocupados en el tercer trimestre

El mercado laboral español, que históricamente ha ido más a remolque que no tirando de la economía, está alargando su ciclo expansivo de crecimiento de tal manera que genera unas expectativas que no es capaz de cumplir de inmediato.

Así lo constatan los datos de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de este 2025, publicados este viernes y que muestran como es posible que España bata un nuevo récord de ocupación y roce los 22,4 millones de trabajadores en activo, mientras, al mismo tiempo, aumente la tasa de paro.

Nunca en España había habido tanta gente trabajando al mismo tiempo, pero es que tampoco había habido tanta gente dispuesta a trabajar. "Estas cifras corroboran el dinamismo del mercado de trabajo, en el que la población activa aumentó hasta superar los 25 millones de personas por primera vez", ha valorado desde el Ministerio de Economía. Crece la población activa, pero no se genera empleo a suficiente velocidad como para absorber a toda ese personal y, por ello, crece tanto la población ocupada, como la parada.

La tasa de desempleo se incrementó dos décimas en el tercer trimestre respecto al segundo y se instaló en el 10,4%. Eso, en términos absolutos, se traduce en 60.100 parados más, hasta un total de 2,6 millones de personas que buscan trabajo pero no lo encuentran. La nota positiva es que el número de hogares con todos sus miembros en paro -un indicador de carestía severa- disminuyeron en 6.100 este trimestre, hasta un total de 790.800.

Los datos del tercer trimestre revelan un incremento de los ocupados en 118.400 personas, hasta un total de 22,38 millones de trabajadores que estuvieron en activo entre julio y septiembre, unos meses buenos para la actividad económica. El 90% de ese empleo creado se concentró en el sector privado.

El balance que dejan esas cifras describe bien la situación actual del mercado laboral. El resultado final es de récord, tras casi cinco años de incrementos interanuales consecutivos. Pero la cada vez cuesta más crear empleo con la misma intensidad, hasta el punto de que la ganancia de nuevos ocupados en este tercer trimestre ha sido la más discreta desde 2019.