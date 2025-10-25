El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en los vuelos a las islas

El Gobierno liquidará en las próximas semanas 720 millones de la deuda que mantiene con las aerolíneas por las subvenciones a los vuelos entre la península y los dos archipiélagos, así como con Ceuta y Melilla, aunque las compañías dicen que sigue debiendo entre 300 y 500 millones de euros.

Según fuentes de Transportes, la deuda está contraída sobre todo con las líneas aéreas que cubren esas rutas y los trayectos interinsulares (Iberia, Air Europa, Vueling, Ryanair y Binter), pero también con las navieras que operan esas conexiones (Balearia y Armas).

En los próximos días se abonarán 319 millones todavía pendientes de 2024 a las aerolíneas, que se incluyeron como crédito extraordinario recogido en la ley de navegación aérea aprobada recientemente en el Congreso.

Además, en unas semanas recibirán otros 400 millones, de los que 50 millones serán para las navieras y 350 millones para las compañías aéreas, que es, según Transportes, la mitad de lo pendiente de este ejercicio completo.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) discrepa de estas cifras: Asegura que hasta el pasado mes de agosto se han devengado 700 millones de euros, que al cierre del año subirán hasta lo 1.000-1.200 millones de euros.

En el momento de la compra del billete, las compañías cubren el 75 % del precio, que está bonificado en esa cuantía desde 2018, pero luego el Estado les liquida esa diferencia, a través de la dirección general de Aviación Civil.

Las ayudas al transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares ha ido aumentando a lo largo del tiempo: entre los años 80 y hasta 1998, suponía entre el 10 % y el 33 % de la tarifa.

Entre 1998 y 2007 fue subiendo, desde el 33 % al 50 % en todos los casos; en julio de 2017, se incrementó al 75 % solo para los trayectos interinsulares, y en julio de 2018 se incorporaron al 75 % los trayectos con el resto del territorio nacional.

La evolución de esta partida depende de cómo evolucionen las tarifas, por un lado, y el tráfico aéreo, por otro.

La subvención del transporte insular y con Ceuta y Melilla supuso en 2018 un total de 462,6 millones de euros; cifra que sube a 674 millones en 2019, el primer año de aplicación completa de la ayuda al 75 %, según cifras del Ministerio de Transportes.

Pese al impacto de la pandemia en los viajes -los aeropuertos estuvieron cerrados meses-, en 2020 la subvención de los billetes sumó casi 604 millones; cifra que bajó en 2021 -todavía muy impactado por el covid- hasta 478,5 millones.

En 2022 la actividad se recuperó y con ello los enlaces con los territorios extrapeninsulares y las ayudas sumaron más de 737 millones de euros; y en 2023 -ya con la actividad a pleno ritmo- subió hasta 845 millones.

Para 2024, según las cifras de Transportes, los derechos generados alcanzaron los 1.036 millones de euros, de los que restan por pagar los 319 millones que se van a abonar en breve.

La cantidad generada en 2025 se sitúa en casi 592 millones de euros, en datos de Transportes, aunque ALA la eleva hasta los 700 millones.

La asociación de aerolíneas, que aglutina a 70 compañías y el 85 % del tráfico aéreo en España, asegura que los retrasos en el cobro de las ayudas podrían afectar a las conexiones entre la península, las islas y Ceuta y Melilla.