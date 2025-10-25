Empresas
Nuevo récord para Persán: el gigante sevillano llega a los mil millones en ventas
La multinacional que preside Concha Yoldi llega a los mil millones en ventas seis meses después de la adquisición de la empresa suiza Mibelle Group, especializada en cuidado personal, cosmética y limpieza del hogar
P. G.
La multinacional sevillana Persán ha anunciado que ha alcanzado los 1.000 millones de euros en ventas, hito que marca su papel como una de las más importantes multinacionales españolas y actor relevante en toda Europa. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la compañía, Antonio Somé, en un vídeo en el que agradece especialmente "a las personas que a lo largo de 85 años han trabajado para que esto fuera posible". Somé ha tenido un especial recuerdo para José Moya, Pepe, fallecido en enero de 2021, "quien fue la inspiración para este maravilloso proyecto".
Persán, fundada como negocio familiar y hoy presidida por Concha Yoldi, ha cerrado el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 862 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,2 % respecto al año anterior.
La clave de este salto está en la reciente adquisición de la empresa suiza Mibelle Group, especializada en cuidado personal, cosmética y limpieza del hogar, que permitirá a Persán superar los 1.000 millones de euros de facturación gracias a la incorporación de más de 1.400 empleados y nuevas instalaciones en Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Australia.
Desde sus orígenes como empresa local, Persán ha ido desplegando una estrategia firme de internacionalización y expansión industrial. En los últimos años abrió planta en Polonia (Wróblowice) y fortaleció su presencia en Francia, lo que ha acompañado con inversiones sostenidas en modernización, tecnología y sostenibilidad.
El grupo destaca asimismo en su compromiso con la innovación: ha lanzado cápsulas de detergente con tecnología pentacámaras, envases de cartón con alto porcentaje de papel reciclado y reducción de consumo de recursos, entre otras iniciativas ambientales.
El crecimiento de Persán ejemplifica cómo una empresa con raíces familiares se convierte en una multinacional de referencia, manteniendo sus valores de proximidad, calidad y sostenibilidad a la vez que escala en tamaño y presencia global.
