El campo andaluz recibe con "alivio" las primeras lluvias de otoño tras la caída de las reservas de los últimos meses

El verano más caluroso de la serie histórica ha vuelto a despertar el fantasma de la sequía a corto plazo para el campo andaluz, después de que las lluvias de la pasada primavera ahuyentaran los problemas de campañas anteriores. Desde la administración, tanto regional como nacional, alertan de que se trata de una cuestión estructural, que va a ir recrudeciéndose conforme el cambio climático siga avanzando. Eso sí, este año los embalses del Sistema de Regulación General -que son los que dan servicio al regadío- están mejor que hace un año, cuando se encontraban al 25,75% de su capacidad, con 1.453,27 hm³ de agua embalsada. En la actualidad, cuentan con seis puntos porcentuales más (31,73%), hasta alcanzar los 1.791,98 hm3.

Para la aceituna de mesa, por ejemplo, la falta de agua de las últimas semanas, en pleno verdeo, preocupa. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha recordado recientemente que el 60% del olivar es tradicional y de secano, por lo que "urge dar una solución definitiva al problema del agua y de la mano de obra en las plantaciones olivareras, que sufren un claro riesgo de abandono si no se adoptan políticas efectivas de gestión hídrica y apoyo a las inversiones en modernización y reestructuración del olivar".

Problemas para el verdeo

La campaña de verdeo ha superado ya su ecuador. Actualmente, la actividad se centra en la cogida de la aceituna hojiblanca, una variedad que continúa mirando al cielo pues, si llueve en los próximos diez días, podría asegurar una segunda campaña, como ya ocurrió el pasado año. "En caso contrario, el verdeo estará finalizado en las próximas semanas", subrayan desde Cooperativas. Las previsiones meteorológicas en cualquier caso para los próximos días son halagüeñas, ya que dan precipitaciones continuadas durante varios días seguidos esta semana.

"La ausencia de precipitaciones tiene al sector en vilo pues, a medida que continúa sin llover, la estimación de cosecha se corrige a la baja y se desinflan las buenas perspectivas iniciales. Así, si el aforo del sector señalaba unas 564.000 toneladas de aceituna de mesa a principios de septiembre, el cuarto y último aforo estima ya unas 498.000 toneladas verdeables, es decir, un 7% menos que en la campaña anterior", añaden desde la entidad.

Los arroceros, en plena cosecha

Los arroceros se encuentran en plena siega. Este año, se retrasa la cosecha casi un mes, ya que la siembra fue tardía precisamente por las aguas primaverales. Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, reconoce que los próximos días de precipitaciones "son un alivio, siempre que no sean tormentas o lluvias torrenciales", subraya, al tiempo que reconoce que es más importante tener agua para la campaña que viene que alargar, aunque sea unos días, la recogida del arroz.

"Estamos preocupados después de tantos meses sin agua", indica Vera, al tiempo que subraya que es positivo que los pantanos destinados al regadío estén acercándose al 32%, aunque no se atreve a lanzar una previsión para la próxima campaña. "Las lluvias invernales se están convirtiendo en primaverales y eso nos tiene en vilo más tiempo", añade, al tiempo que espera que el otoño se mantenga lluvioso.