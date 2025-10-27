Oportunidad inmobiliaria en Sevilla: chalet a estrenar de una planta, con diseño moderno y amplia parcela a pocos minutos del centro

Explorar el mundo inmobiliario es adentrarse en un mar de posibilidades donde cada propiedad cuenta una historia distinta. Hoy presentamos dos ofertas únicas publicadas en Tucasa.com que no solo prometen un hogar, sino un estilo de vida. Cada vivienda ofrece características singulares que las hacen destacar en el mercado. A continuación, ofrecemos un análisis detallado de cada una, resaltando sus numerosas ventajas y el potencial que poseen.

Chalet de obra nueva con piscina en Espartinas, Sevilla por 379.000 euros

Chalet con piscina de obra nueva en Espartinas, Sevilla / Tucasa.com

Ubicado en el sereno municipio de Espartinas, encontramos este espectacular chalet independiente de diseño, ideal para quienes buscan la tranquilidad sin renunciar a las comodidades modernas. La propiedad, que se presenta como una excelente oportunidad de inversión, cuenta con 150 metros cuadrados construidos y se asienta sobre una amplia parcela de 563 metros cuadrados. Este espacio brinda la posibilidad de instalar una piscina a medida para disfrutar de los días soleados en la privacidad del hogar. Con una orientación oeste, la vivienda recibe una cálida luz que baña sus habitaciones durante las tardes.

El chalet ofrece un amplio salón comedor, diseñado para ser el sitio perfecto para reuniones familiares o momentos de relajación. La cocina, sin amueblar, proporciona una oportunidad inigualable para diseñar el espacio culinario de sus sueños. Las cuatro habitaciones y dos baños completos añaden a la funcionalidad del hogar, complementados por suelos de madera, preinstalación de aire acondicionado, y sistemas de climalit que aseguran un confort térmico y acústico óptimo.

Además, el inmueble dispone de armarios empotrados y vestidor, así como un porche cubierto para disfrutar del exterior sin salir de casa. El garaje en superficie tiene capacidad para dos vehículos, y la inclusión de un trastero y lavadero resuelve las necesidades de almacenamiento y servicios. Otra ventaja notable es su eficiencia energética, destacada por su certificación energética A. Puede personalizar cada detalle de esta vivienda de estreno según sus necesidades, algo que no se ofrece frecuentemente en el mercado.

Casa con terraza en zona Santa Cruz - Alfalfa por 427.500 euros

Casa con terraza en zona barrio Santa Cruz - Alfalfa / Tucasa.com

En la región histórica del Casco Antiguo de Sevilla, la zona de Santa Cruz - Alfalfa se erige como uno de los barrios más icónicos, ofreciendo una vida urbana vibrante sin dejar de lado el encanto clásico característico de Sevilla. Esta casa reformada, lista para entrar a vivir, es una joya arquitectónica que combina tradición y modernidad con excelencia.

La vivienda, que cuenta con 100 metros cuadrados de espacio construido, ofrece una distribución excepcional que contempla tres dormitorios, uno de ellos en un altillo acogedor que aporta carácter a la casa. Con una orientación sur, la luz natural inunda el hogar, garantizando una atmósfera cálida y luminosa. Los techos altos de cuatro metros y los suelos de madera refinados añaden un toque de elegancia inconfundible.

La eficiencia energética es destacable gracias a la instalación de aire acondicionado de frío y calor, combinada con placas solares. Esta casa apuesta por un diseño sostenible, asegurando un ambiente confortable durante todo el año. Cuatro balcones a la calle y un espacioso vestidor completan un hogar donde cada detalle ha sido meticulosamente cuidado. Con su ubicación privilegiada, ofrece acceso a servicios esenciales como transporte público, centros escolares y comerciales.

Cada una de estas propiedades posee un conjunto de características y ventajas que las convierten en opciones atractivas para un público diverso que busca calidad y estilo en su inversión residencial en Sevilla. No dude en contactar con los profesionales de cada agencia para recibir una atención personalizada y resolver todas sus inquietudes. Esta podría ser la oportunidad que ha estado esperando para dar el siguiente paso en su vida meditativa y placentera en el sector inmobiliario.

