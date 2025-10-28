Alfocan exporta 5.000 toneladas de cangrejo desde Isla Mayor y genera economía sostenible en el entorno de Doñana

La pesca del cangrejo rojo de río en el entorno de Doñana, en las marismas del Guadalquivir, es a la vez una necesidad medioambiental, por ser una especie exótica invasora cuya proliferación debe controlarse, y una fuente de riqueza para la población de Isla Mayor y su entorno. La empresa Alfocan materializa ese doble objetivo. Su modelo de pesquería acredita cada vez más certificaciones internacionales de sostenibilidad ambiental y social.

“Siempre hemos sentido la necesidad de certificar nuestra pesquería por calidad y por sostenibilidad. Cómo pescar hoy para poder seguir pescando en el día de mañana. Por eso nos sentimos muy orgullosos de materializar nuestro modelo de mejora pesquera Fishery Improvement Project, el más ambicioso que haya impulsado una empresa española del sector”, explica Nicholas Roux, director general de Alfocan. Nacido en Viena hace 43 años, de origen francés, muy integrado en la vida de Sevilla, y sobrino del fundador de la empresa, el holandés Erwin Vanderlieste.

Según Roux, “Alfocan concluirá el ejercicio 2025 con más de 15 millones de euros de facturación. Somos la empresa europea líder en este sector. Nuestra capacidad de producción es de 5.000 toneladas al año, entre la venta de cangrejos enteros y al natural, o cocinados con salsas, o productos de carne de cangrejo como las colas, el ahumado, las delicias, la pulpa, la harina. Nosotros hacemos pesca natural silvestre, eso forma parte de nuestra visión y nuestra misión. No nos dedicamos a la acuicultura”. En Isla Mayor tiene una plantilla fija de 49 personas y en la época de pesca, del 1 de junio al 30 de septiembre, el equipo crece hasta ser 150 personas repartidas en varios turnos.

Imagen en la planta de procesamiento de Alfocan en Isla Mayor (Sevilla), donde se envasan toneladas de cangrejos enteros, y otros son utilizados para comercializarlos como colas, delicias, ahumados, pulpas y harinas. / El Correo

Un holandés en Isla Mayor

Esta especie de cangrejo rojo de río cuyo origen está en Louisiana (Estados Unidos), fue introducido en Andalucía y Extremadura a finales de los años 70. Erwin Alderlieste, que se dedicaba a importar cangrejo de río, decidió fundar Alfocan en 1987. “Le encantó la zona del Bajo Guadalquivir, vio el potencial comercial que tenía ese cangrejo, y observó que era mejorable la estructuración de su pesquería y de su comercialización. Por entonces lo hacían cooperativas que no iban muy bien, no estaba planteada adecuadamente su distribución y no se generaba valor añadido”.

Alderlieste invirtió para crear la empresa y planteó una estrategia totalmente distinta. “Amplió la gama de opciones, incluyendo la congelación, y elaborar productos atractivos para más tipos de consumidores, añadiendo salsas. Aplicó criterios de marketing y se enfocó al 100% a la exportación”. Esa sigue siendo la tónica dominante en 2025, el 97% de las ventas son fuera de España.

Explica Roux que “hay más de 300 especies de cangrejos de agua dulce en el mundo. El rojo de Louisiana se reproduce mucho en condiciones ambientales como las de los arrozales del Bajo Guadalquivir, con temperaturas altas. Tiene buena carne, magra, con alto contenido en proteínas y en omega 3. Especies en peligro la han integrado en su dieta. Sobre todo aves grandes. También un mamífero como la nutria ahora necesita de los cangrejos para alimentarse”.

Nicholas Roux, a la derecha de la imagen, durante el Foro Empresarial España-Egipto realizado el pasado 18 de septiembre en El Cairo y presidido por el Rey Felipe. / El Correo

Pescar sin destrozar

Para buscar el equilibrio entre naturaleza e industria, en Alfocan tienen en cuenta muchos factores: “No es lo mismo usar artes de pesca como las nuestras, que son muy precisas y selectivas para capturar el cangrejo, y no se destroza el entorno natural, en comparación con el uso de redes de arrastre que dañan el fondo marino y que generan muchas capturas no deseadas de otras especies. Además, los barcos que realizan la pesquería también han de cumplir criterios de legislación medioambiental”.

Alfocan no se abastece de criaderos de cangrejos. “Nuestra actividad está en relación con la cantidad de cangrejos salvajes que haya, y el factor que hace variar el volumen de población es la sequía. A lo largo de casi 40 años de trayectoria, ya hemos vivido varias de gran intensidad, y eso motivó hace décadas que la empresa ampliara sus zonas de abastecimiento en la Península Ibérica en lagos, pantanos y campos de arroz. Además de en la provincia de Sevilla, también los pescamos sobre todo en Extremadura, principalmente en Orellana”.

Nicholas Roux quiere dejar claro que “no estamos en contra de la acuicultura, siempre que se plantee con criterios de respeto al bienestar animal, a la salud humana y al medioambiente, que esté certificada en esos parámetros y que se cumplan”.

Estados Unidos es el principal mercado para Alfocan, muy por delante de los demás. “Es un país donde hay una gran tradición de comer cangrejos. En estados como Texas, Louisiana, Carolina del Sur, etc, son populares las fiestas donde sobre todo se consumen cangrejos. También es relevante la comercialización que hemos logrado en los países de la Unión Europea, sobre todo en Francia, y la que mantenemos en Reino Unido. En Escandinavia se consumen mucho durante las fiestas de verano”.

El chef británico Tom Kerridge junto a Nicholas Roux grabando en Orellana (Badajoz) el programa de televisión 'Cooks Spain'. En Reino Unido se venden mucho los cangrejos de Alfocan, por ejemplo en los supermercados de Marks&Spencer. / El Correo

Implantación en Egipto

En la evolución de esta empresa sevillana, uno de los mayores logros ha sido crear una planta de procesado en Egipto, en el Delta del Nilo, en funcionamiento desde 2017, y similar a la de Isla Mayor. Dedicada al mismo tipo de cangrejo rojo originario de Louisiana, que también forma parte de las especies introducidas en aguas del gran río africano.

El pasado mes de septiembre, los Reyes de España realizaron una visita de Estado a Egipto. En su programa de actividades, protagonizaron una recepción a la comunidad española en dicho país, y estuvo presente Nicholas Roux, “fue un honor poder saludar a los Reyes Felipe y Letizia”.

Además, representando a Alfocan, participó en el Foro Empresarial España-Egipto, presidido por el Rey, en el que también estuvo el primer ministro egipcio, Mustafá Mabuly, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla. “Fue importante para nosotros, estando grandes empresas españolas de sectores como energía, agua, construcción, infraestructuras, defensa, y numerosos representantes de instituciones y empresas egipcias. Pudimos exponer los retos de la integración en la actividad del país, como la inseguridad jurídica, las trabas administrativas, las diferencias sociales y culturales a tener en cuenta para la organización de una empresa”.

Nuevo producto con pescado

En su estrategia de innovación, trabaja con grupos de investigación de la Universidad de Sevilla para estudiar, por ejemplo, qué mejor se puede dar a los subproductos del cangrejo, buscando opciones de desarrollar economía circular. Y, en alianza con otras empresas internacionales, Alfocan está en puertas de sacar al mercado una nueva línea de productos con pescado que procede de pesca salvaje, en formatos listos para su consumo, y cuya pesquería tiene el certificado MSC, que es el más relevante a nivel mundial en estándares de respeto a la supervivencia de las especies y en buenas prácticas medioambientales. “Confiamos en que va a tener mucho éxito”, apostilla Nicholas Roux.

El estándar MSC es determinado por el Marina Stewardship Council, organización internacional e independiente, sin ánimo de lucro, fundada para afrontar el problema de la pesca no sostenible. “Nuestros estudios de mercado nos permiten corroborar que en muchos países aumenta el porcentaje de consumidores que fidelizamos porque valoran nuestras credenciales de calidad alimentaria y de respeto a la naturaleza. Contamos con las certificaciones BRC, IFS, ISO 14001 y Sedex. Nuestros productos tiene garantizada su trazabilidad. Y cada paso que damos para seguir mejorando en esa línea nos permite seguir incrementando nuestras ventas”.