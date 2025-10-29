Resultados empresariales
Endesa eleva un 22% su beneficio hasta septiembre y prevé cerrar 2025 con cerca de 2.000 millones de euros
La eléctrica supera los 1.700 millones de ganancias en nueve meses, impulsa su Ebitda un 9% y mantiene su hoja de ruta pese al aumento de la deuda
Redacción
Endesa ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 1.711 millones de euros, un 21,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía, dirigida por José Bogas, refuerza así sus previsiones anuales y mantiene el objetivo de alcanzar unos 2.000 millones de euros de ganancias al cierre del ejercicio.
Entre enero y septiembre, los ingresos de la eléctrica ascendieron a 15.948 millones de euros, un 1,2% más que en 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 4.224 millones, lo que supone un aumento del 8,8% interanual, impulsado por la mejora del negocio liberalizado y un entorno de precios energéticos más estable.
El beneficio neto ordinario, que excluye los elementos extraordinarios, también avanzó con fuerza: un 26,1% más, hasta los 1.735 millones de euros. Estos resultados sitúan a la compañía en el rango alto de las previsiones que presentó en su último Capital Markets Day, donde estimó para 2025 un beneficio neto ordinario de entre 1.900 y 2.000 millones y un Ebitda de entre 5.400 y 5.600 millones.
A finales de septiembre, la deuda neta del grupo se situaba en 10.300 millones de euros, un 11% más que a cierre de 2024. Aun así, el flujo libre de caja, que alcanzó los 3.437 millones, fue suficiente para cubrir las inversiones tanto orgánicas como inorgánicas, cifradas en unos 2.400 millones.
El incremento de la deuda refleja principalmente el pago de dividendos —cerca de 1.500 millones de euros— y la ejecución del segundo tramo del plan de recompra de acciones, por valor de unos 450 millones. Pese a ello, la ratio de apalancamiento se mantiene estable en 1,8 veces, el mismo nivel que al cierre del ejercicio anterior.
Con estas cifras, Endesa consolida su recuperación tras los años más volátiles del mercado energético y reafirma su estrategia de crecimiento, centrada en reforzar la generación renovable y la sostenibilidad financiera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 28 de octubre de 2025
- El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- Lo peor llegará el miércoles: Andalucía se enfrenta a una borrasca con lluvias fuertes y alertas en cinco provincias