Tradición y tecnología como ingredientes clave para el futuro del campo andaluz

El campo andaluz es mucho más que un motor económico, constituye una forma de vida, una fuente de empleo y un modelo de sostenibilidad que dinamiza el territorio. En este contexto, Unicaja reafirma su apoyo con el sector agroalimentario, ofreciendo soluciones que combinan la innovación financiera con el respaldo humano de un equipo especializado.

La entidad, con una amplia experiencia en el mundo rural, ha desarrollado una variada cartera de productos y servicios orientados a las necesidades reales de agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales.

¿Su objetivo? Contribuir a la modernización y sostenibilidad del tejido agroalimentario andaluz

Facilitar el acceso a la financiación

Acompañamiento a los profesionales en cada etapa de su actividad

Soluciones financieras para cada caso

El sector agrario se enfrenta a retos cada vez más exigentes como la subida de costes, la transición tecnológica o los efectos de un cambio climático cada vez más acentuado. Ante este escenario, Unicaja se convierte en un aliado estratégico, ofreciendo herramientas financieras que ayudan a mantener la estabilidad y la competitividad de las explotaciones.

Entre sus principales líneas de actuación destaca la tramitación de expedientes de la Política Agraria Común (PAC), un ámbito en el que la entidad cuenta con una sólida trayectoria. Además, dispone de préstamos preconcedidos tanto para los clientes que domicilian las ayudas en el banco como para aquellos que desarrollan cultivos intensivos, sectores donde la agilidad financiera resulta clave.

Su oferta se completa con una amplia gama de seguros agrarios, diseñados para proteger frente a las adversidades climáticas o imprevistos de producción. La entidad también ha sabido responder con rapidez en momentos críticos, habilitando líneas especiales de financiación destinadas a paliar los daños sufridos por agricultores y ganaderos en situaciones de emergencia.

La clave es en estar al lado del cliente. Priorizar este acompañamiento para que los usuarios se sientan protegidos en cualquier etapa

Unicaja no se limita a ofrecer productos financieros, sino que acompaña al sector con asesoramiento técnico especializado, ayudando a optimizar inversiones y a tomar decisiones estratégicas para el futuro de cada explotación.

Sostenibilidad e innovación

La sostenibilidad se ha convertido en un eje transversal de la estrategia de Unicaja. En el marco de su política medioambiental, la entidad impulsa inversiones que optimizan el uso de los recursos naturales, reducen el consumo energético y mejoran la eficiencia hídrica, todo ello alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A través de esta apuesta por la innovación responsable, el banco contribuye a modernizar el sector primario andaluz, facilitando la incorporación de nuevas tecnologías y promoviendo modelos de producción más sostenibles y rentables.

La entidad es consciente de que el futuro del campo pasa por conjugar tradición y tecnología, apoyando proyectos que van desde la digitalización de explotaciones hasta la implantación de energías renovables o la mejora de infraestructuras agrarias. Esta visión integral refuerza su papel como socio financiero comprometido con el crecimiento verde del territorio.

El compromiso de Unicaja con el sector agro no se limita a la esfera financiera. La entidad mantiene una presencia activa en ferias y encuentros profesionales, espacios donde comparte conocimiento y presenta sus soluciones a empresas y cooperativas. Un ejemplo de ello fue su participación en Fruit Attraction, una de las citas internacionales más relevantes del sector hortofrutícola, celebrada recientemente en Ifema Madrid.

Espacio Unicaja en Fruit Attraction 2025, una de las citas internacionales más relevantes del sector hortofrutícola, celebrada recientemente en IFEMA / El Correo

En este evento, organizado por Ifema y Fepex, Unicaja presentó su cartera especializada de productos y servicios financieros, ofreciendo asesoramiento personalizado y soluciones para la operativa internacional de las empresas agroalimentarias. Su presencia en este tipo de foros refuerza su compromiso con la innovación, la internacionalización y la competitividad del campo andaluz.

Sembrando progreso

La relación duradera que existe entre la banca y la agricultura resulta esencial para garantizar que las comunidades rurales cuenta con un futuro. Especialmente en nuestra Andalucía, donde el sector agroalimentario representa un pilar fundamental en cuanto a empleo y unión territorial, la implicación de entidades como Unicaja adquiere un valor añadido.

Gracias a su oferta de productos especializados, su red de expertos y su implicación en los procesos de transformación sostenible, Unicaja contribuye a fortalecer el tejido agroindustrial y a impulsar un desarrollo rural equilibrado y moderno.

Su acompañamiento constante —desde la financiación de campañas agrícolas hasta la inversión en infraestructuras o la cobertura ante imprevistos— demuestra una vocación de servicio que trasciende lo económico. En definitiva, Unicaja siembra progreso en el campo andaluz, apostando por una agricultura más rentable, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.