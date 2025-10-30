Oportunidad inmobiliaria en Huelva: piso con piscina y vistas al puerto deportivo en Ayamonte por solo 235.000 euros

En la exclusiva comunidad de Punta del Moral, situada en la encantadora localidad de Ayamonte, provincia de Huelva, se presentan dos espléndidas oportunidades inmobiliarias que prometen satisfacer los deseos de quienes buscan una residencia junto al mar, envueltos en el confort y el lujo de un entorno privilegiado. Ambas propiedades, gestionadas por SOLMARES GESTION INMOBILIARIA, ofrecen características únicas que las convierten en opciones inmejorables para quienes buscan un nuevo hogar o una inversión segura.

Piso con piscina y vistas al puerto deportivo de Isla Canela por 235.000 euros

Piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte / Tucasa.com

El primer inmueble que ponemos bajo el foco de nuestra evaluación es un apartamento de dos dormitorios, situado a tan solo un suspiro del bullicioso puerto deportivo de Isla Canela. Esta propiedad brinda un equilibrio perfecto entre estilo moderno y confort residencial. La terraza orientada al oeste se convierte en el escenario ideal para disfrutar de atardeceres de color crema, mientras se admira la calma del puerto.

El apartamento cuenta con instalaciones modernas, tales como una cocina equipada que invita a explorar la gastronomía local a través de la creación de platillos exquisitos. La espaciosa sala de estar y comedor se integran armónicamente hacia la terraza, maximizando el espacio para el entretenimiento y la relajación. Además, está semi amueblada, por lo que ofrece la posibilidad de personalizar el espacio al gusto individual con facilidad.

Además, los beneficios del complejo residencial incluyen una piscina comunitaria que, en conjunto con la plaza de parking incluida en el precio de la propiedad, proporcionan un nivel adicional de conveniencia. Este apartamento, caracterizado por vistas despejadas y un diseño funcional, se erige como una opción de residencia ideal en un lugar donde el paisaje, la naturaleza y la vida marina son parte esencial de la experiencia diaria.

Las imágenes de la propiedad, como se puede apreciar en el enlace de venta de piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte revelan detalles que capturan la esencia de un hogar ideal.

Precioso piso con piscina en primera línea de playa en Punta del Moral, Ayamonte por 280.000 euros

Piso con piscina y teraza en Punta del Moral, Ayamonte / Tucasa.com

La segunda propuesta residencial se encuentra en primera línea de la playa de Punta del Moral, con 90 metros construidos, este apartamento presenta dos dormitorios y dos baños. Es perfecto para quienes buscan combinar la vida moderna con el inigualable privilegio de ser recibidos cada mañana por la tranquila inmensidad del océano Atlántico.

La propiedad desborda elegancia con su diseño, que incluye una cocina equipada y lavadero, así como un salón que se abre a una terraza privada, asegurando una sensación continua de espacio y luz natural. Es evidente que cada rincón de la vivienda ha sido diseñado detalladamente para ofrecer comodidad y estilo, sin olvidar las necesidades modernas como aire acondicionado y calefacción individual.

El entorno del complejo ofrece jardines comunitarios que proveen de un entorno ideal para el paseo y la relajación, acompañados de una plaza de parking privado que asegura tranquilidad a sus moradores. El residencial también se complementa con islas de verdor, proporcionando un refugio refrescante para desacelerar del ritmo acelerado del día a día.

Ambas propiedades, con su respectiva cercanía a los servicios de ocio y restauración de la zona, invitan a experimentar un estilo de vida mediterráneo donde el mar, la cultura y la exquisita gastronomía se entrelazan para ofrecer una experiencia de vida serena y enriquecedora. La oportunidad de adquirir estas propiedades exentas de comisión posiciona a estas ofertas como una inversión astuta para aquellos que desean vivir o invertir en la Costa de la Luz.

