Más de un siglo de dedicación al ibérico: la jerezana Montesierra busca hacerse un hueco en el mercado asiático

Montesierra lleva cinco generaciones dedicadas al sector del ibérico. Este año, la firma ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) y presencia en Jabugo (Huelva) cumple un siglo desde que inaugurara su primera fábrica, aunque Loreto Martín Villar (Madrid, 1983) recuerda que su tatarabuelo ya hizo sus primeras incursiones en el sector -aunque de manera más artesanal-, lo que supuso el germen de esta compañía familiar, de la que es directora de Marketing.

La andadura empresarial comenzó en la pequeña localidad salmantina de Villar de Gallimazo, donde Teodoro -también Martín y bisabuelo de Loreto- abrió la primera instalación destinada al sacrificio de cerdos y que incluía salas de despiece y secadero, esto es, toda la producción del ibérico. Tras fallecer de manera abrupta, relata Martín, se hizo cargo de la compañía familiar su abuelo José Manuel. "Mi abuelo era una persona muy activa y muy enfocada a los negocios", subraya.

De Salamanca a Cádiz

Esta inquietud le llevó hasta Cádiz, provincia en la que entonces se hacía mucho ibérico, al punto de que se hace con un matadero en Jerez de la Frontera, que se llamaba Casa Matancera La Constancia, con la idea de levantar el negocio y renovarlo, e incluso venderlo después, aunque finalmente decide quedárselo por la buena producción y el gran consumo que había de este tipo de producto en la zona.

La cuarta generación llegó con su padre, también llamado José Manuel Martín, en cuya etapa deciden centrar la empresa en Jerez y vender lo que quedaba en Salamanca. Es en esta época cuando Montesierra desembarca en Jabugo para hacerse con un secadero de jamones, lo que supuso un revulsivo para la empresa. El testigo de su padre recayó hace apenas un año sobre su hermano, que es el actual director gerente y que lleva el mismo nombre que sus antecesores.

Crecimiento del negocio

En los últimos años ha ampliado el número de secaderos en Jabugo a dos, además de hacerse con una granja que incluye una fábrica de piensos, lo que ha hecho que la producción de la empresa vaya yendo a más.

"A ello se suma la incorporación de directivos y perfiles comerciales que han ayudado a su crecimiento", subraya Martín Villar, quien añade que la sede sigue en Jerez, donde están las oficinas centrales, el matadero, la sala de despiece y otra instalación destinada al loncheado y a la fabricación de embutidos.

Todo ello le ha llevado a tener en torno a 200.000 piezas entre jamones y paletas, "incluso más en producción", reconoce la directora de Marketing de Montesierra, empresa que sacrifica unos 30.000 cerdos al año. También trabajan todo tipo de embutido, como lomo, lomito chorizo o salchichón, además de carne fresca o manteca de cerdo. Esta situación empresarial le permite contar hoy día con unos 150 empleados en plantilla y con una facturación de 30 millones de euros.

Nuevos retos

El mercado del ibérico ha ido cambiando en los últimos años, relata Martín Villar. Desde hace más de dos décadas (cuando se inició este nuevo formato de venta) la tendencia a consumir el producto loncheado es cada vez mayor. "Empezó como algo puntual para el retail, pero ahora crece más por varios motivos: porque se ha mejorado mucho a nivel de calidad y también porque ahora las familias son más pequeñas y gastar una pieza como un jamón es más costoso", detalla.

Su horizonte está ahora puesto en la exportación. "Estamos apostando mucho porque creemos que va a ser parte importante de nuestro futuro", destaca. Su presencia en ferias internacionales ha aumentado y dentro de su estrategia está la internacionalización de la empresa, que actualmente factura el 10% de sus ventas fuera de España.

"Es complicado porque es un producto delicado, aunque tiene muchas posibilidades", indica Martín Villar. En este sentido, abunda que Montesierra se está centrando actualmente en Europa, pero con la idea de ya dar "un paso más, porque pensamos que los mercados de Asia pueden ser muy interesantes". China y Japón son algunos de los que están en su objetivo porque son países "que tienen cultura del cerdo, que eso también no se da en todo el mundo".

La compañía opera en distintos canales de venta: con su propia red comercia llega a la hostelería, charcuterías y tiendas más pequeñas. Además, vende a supermercados de la gran distribución, además de tener tres establecimientos propios repartidos entre Jerez y Jabugo.

Uno de sus proyectos más inmediatos es el lanzamiento de su nueva web, en la que fortalece su tienda on line, "que está siendo otro punto importante, cada año doblamos las ventas en este canal y por eso estamos apostando fuerte", señala.

En unas semanas llega la época más fuerte para el sector: la Navidad. "Es un producto sensible al precio -aunque en los últimos años estamos creciendo en ventas- y es verdad que durante todo el año vendemos nuestro producto, pero, al final, las navidades en el Ibérico son muy importantes"