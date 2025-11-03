La vivienda sigue su escalada de más de dos dígitos en Sevilla: Gines, Camas y Coria lideran la subida de los precios

El precio de la vivienda sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos en el tercer trimestre de 2025 en una escalada que no cesa. Así se desprende del Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía, que realiza la consultora inmobiliaria Gloval con datos correspondientes a ese periodo. Y es una tónica que no solo sigue la capital, sino que se contagia también al área metropolitana, donde el crecimiento conjunto es similar.

Según el informe, el alza más llamativo se produjo en las localidades de Gines, Camas y Coria del Río, lo que confirma que la tendencia de que muchos compradores están mirando a municipios cercanos a la capital andaluza a la hora de adquirir una residencia.

Subidas de más del 10%

En Sevilla capital, el precio medio se situó en los 2.465 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, lo que supone un alza del 10,6% en un año. En el caso del área metropolitana, esta subida es del 10,2%, y el precio medio estaba en los 1.662 euros por metro cuadrado. En ninguno de los municipios analizados por Gloval, la tendencia es a la baja.

Los mayores incrementos de los precios en el periodo analizado se produjeron en Gines (+15%), Camas (+15%) y Coria del Río (+14,7%). Por su parte, Tomares (2.051 €/m²) y Mairena del Aljarafe (1.966 €/m²) siguen siendo los municipios con precios más elevados, según el Barómetro, mientras que las propiedades más baratas, de media, se sitúan en las localidades donde más crecen los precios y también en La Rinconada.

Mapa de Andalucía

A cierre del tercer trimestre, Málaga, Cádiz y Sevilla continúan encabezando los valores medios del precio. En términos interanuales, todas las capitales muestran incrementos en el valor de la vivienda, si bien con una cierta moderación frente a trimestres previos. Málaga vuelve a liderar con un aumento del +17%, seguida de Almería (+12,5%), Huelva (+11,3%), Sevilla (+10,6%), Córdoba (+9,7%), Jaén (+9,5%), Granada (+8,5%) y Cádiz (+5,5%).

En la Costa del Sol, el dinamismo continúa siendo notable, con Marbella, Fuengirola y Torremolinos como los municipios más caros. Las mayores subidas anuales se dan en Manilva (+20,2%), Fuengirola (+19,6%) y Mijas (+19,6%).

En la provincia de Cádiz, el mercado muestra una evolución más moderada, con Cádiz capital (2.892 €/m²) creciendo un +5,5% interanual. A nivel provincial destacan los incrementos en San Roque (+19,4%), Jerez de la Frontera (+15,9%) y Barbate (+15,1%). Tarifa (3.888 €/m²) sigue siendo el municipio con el precio más alto de la provincia.

Mercado del alquiler

Por otro lado, el informe revela que el mercado del alquiler continúa mostrando tensiones al alza. Málaga se mantiene como la capital con los valores más altos, alcanzando los 15,87 €/m²/mes, seguida de Sevilla (12,97 €/m²/mes) y Cádiz (11,88 €/m²/mes).

En el extremo opuesto, las rentas más asequibles se encuentran en Jaén (7,80 €/m²/mes) y Córdoba (8,83 €/m²/mes). En cuanto a rentabilidad bruta, Huelva lidera con un 7,69%, seguida de Almería (6,81%), Jaén (7,13%), Córdoba(6,60%) y Sevilla (6,31%). Las rentabilidades más ajustadas corresponden a Málaga (5,84%), Granada (5,49%) y Cádiz (4,93%).

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, ha asegurado que “los datos del tercer trimestre confirman un escenario de crecimiento sostenido y más equilibrado en el mercado residencial andaluz. La tendencia general sigue siendo positiva, pero observamos una moderación progresiva de los precios en algunas capitales, especialmente en Cádiz y Granada, lo que refleja una fase de madurez y estabilidad tras varios trimestres de fuerte revalorización.