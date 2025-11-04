Novaindef sobresale fabricando piezas y prototipos con impresión 3D para la Defensa española

"Sin lugar a dudas, tenemos una oportunidad para contribuir a fortalecer el desarrollo tecnológico y económico de Linares. Ya somos una empresa con una plantilla de 55 personas, y estamos trabajando para duplicarla en los próximos dos años". Fernando Lasagni, director de tecnología de Novaindef, subraya la importancia estratégica de lo que está vertebrando el grupo empresarial jienense Sicnova, especializado en impresión 3D, a través de Novaindef, que es su filial para el sector Defensa.

El Ministerio de Defensa puso en marcha en enero de 2024 una estrategia para producir piezas y prototipos mediante fabricación aditiva (impresión 3D). El proyecto tiene un presupuesto de 82,6 millones de euros, cifra importante que refleja el esfuerzo por dar un salto en esta tecnología. Para ello, el ministerio se apoya en un socio industrial, Sicnova, a través de su filial Novaindef.

El objetivo final es sentar las bases de un plan único para las Fuerzas Armadas españolas, enfocado en el desarrollo del modelo de fabricación avanzada. La estrategia pretende mejorar las cadenas de suministro y la logística, la operatividad de flotas, recursos en operaciones y evitando la obsolescencia de partes o piezas de equipos, además de incrementar su vida útil o implementar mejoras de rendimiento.

El liderazgo del proyecto está a cargo de las Fuerzas Armadas, que asumen el desafío de integrar la innovación tecnológica con la experiencia operativa, demostrando que la defensa también puede ser un motor de transformación industrial y conocimiento.

Estrategia con cinco pilares

La estrategia integra cinco pilares: centros físicos, plataforma digital, plan de innovación, plan de formación y plan de transferencia y oportunidades. Se han creado cuatro centros físicos: los Centros de Especialización en Fabricación y Reparación de Piezas, que se ubican en Albacete, Córdoba y Rota, para el Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, y la Armada, respectivamente; y el Centro para el Desarrollo de Aplicaciones Especiales y Certificación de Procesos para los Sectores Militar y Defensa (Cedaec), ubicado en Linares.

Para afrontar en Linares este reto y garantizar el cumplimiento del convenio, Sicnova incorporó al frente de su filial Novaindef a Virgilio García como director gerente y a Fernando Lasagni como director de tecnología, ambos con amplia trayectoria.

Fernando Lasagni y Virgilio García en el Centro para el Desarrollo de Aplicaciones Especiales y Certificación de Procesos para los Sectores Militar y Defensa (Cedaec), ubicado en Linares. / Novaindef

Virgilio García fue director técnico en la multinacional ArcelorMittal Powders, y ostenta actualmente la presidencia de la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva (Addimat). Además, es presidente del Comité Europeo de Fabricación Aditiva impulsado por la Asociación Europea de Industrias de Máquina-Herramienta y Fabricación Aditiva (Cecimo).

Fernando Lasagni ha sido uno de los impulsores y pioneros en Europa para la implementación de la fabricación aditiva (impresión 3D) en el sector espacial y aeronáutico, habiendo participado en numerosos proyectos de innovación para misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea. Lasagni fue en Andalucía uno de los fundadores del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), con sede central en Sevilla, y su director de tecnología en la rama de impresión 3D, fabricación avanzada, tecnologías de inspección y automatización y robótica.

El Cedaec, indica Fernando Lasagni, “tiene dos motivaciones principales: por un lado, convertirse en el centro más avanzado en Europa en el sector de la defensa en tecnologías de fabricación avanzada como la impresión 3D, postprocesado, escaneado, etc. En segundo lugar, y muy importante, realizar labores en ensayos destructivos y no destructivos de materiales y componentes para apoyar los procesos de calificación que están siendo liderados por las Fuerzas Armadas. La implementación de nuevas tecnologías de fabricación requiere asegurar la calidad de estos nuevos componentes, la fiabilidad y su comportamiento en servicio”

Tecnología 3D en operaciones

En agosto de 2024, el Ejército del Aire y del Espacio implementó con éxito la fabricación aditiva o impresión 3D de componentes aeronáuticos durante los ejercicios militares del Pacific Skies. En la base aérea de Eielson (Alaska, EE.UU), desplazó un contenedor desplegable que cuenta con el equipamiento necesario para completar el proceso de fabricación de un componente aeronáutico: escaneo de la pieza dañada, su impresión 3D, aplicación de tratamiento térmico, mecanizado e inspección. Este contenedor ha sido configurado con tecnología de otra empresa jienense, Meltio, a través de la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio con Sicnova y Novaindef.

La implementación de nuevas tecnologías de fabricación requiere asegurar la calidad de estos nuevos componentes, la fiabilidad y su comportamiento en servicio Fernando Lasagni

Más de 30 sistemas de impresión

Hay ya más de 30 sistemas de impresión 3D instalados en el Cedaec que abarcan todas las tecnologías más relevantes para la impresión en metal, polímeros y materiales compuestos. Cubren una alta resolución de fabricación (a nivel de geometrías) o llegan hasta varios metros de capacidad dimensional. En materiales como aceros duros, aceros inoxidables, titanio, aleaciones de aluminio, bronces, aleaciones de cobre, plásticos tecnológicos y materiales compuestos.

Lasagni también destaca "el parque de equipos para postprocesado, permitiendo mecanizados de precisión bien en zona de interfaces o para el mecanizado de preformas, tratamientos superficiales, tratamientos térmicos, entre muchos otros".

Hasta la fecha, según el director tecnológico de Novaindef, "ya hay más de 7.000 prototipos desarrollados en el marco de esta colaboración. La variedad de componentes es enorme en términos de materiales, dimensiones y relevancia crítica, que definen además las necesidades para los ensayos. Este último punto es el más relevante a la hora de definir prioridades: empezando con componentes no estructurales, el camino es avanzar hasta cubrir factores relevantes, como la resistencia a fatiga mecánica".

Directivos de Novaindef y mandos del Ejército de Tierra inspeccionando uno de los sistemas de impresión de metal que desarrolla esta empresa que es la filial para Defensa del Grupo Sicnova / Novaindef

Sistema de tomografía único en Europa

En materia de inspección no destructiva, el Cedaec cuenta en Linares con un sistema de tomografía único en Europa, con dos tubos de rayos-x de 300KV (en microfoco) y 450KV (en macrofoco). "Esta tecnología es imprescindible para certificar los procesos de impresión 3D en metal, según los estándares internacionales. La tomografía computarizada es un método de inspección muy relevante para determinar causas de fallos y analizar el efecto de los defectos".

Lasagni señala que "Linares tiene para estos retos industriales una base formativa y técnica muy sólida, especialmente gracias a la Escuela Politécnica Superior de Linares y a la Universidad de Jaén. Sicnova se ha valido históricamente de profesionales de la región, y colabora activamente con la Universidad de Jaén. Para nosotros, es crucial la colaboración con estas entidades y con todo el ecosistema de universidades andaluzas".

Ejemplo de esta colaboración es el workshop de certificación en tecnologías de fabricación aditiva que realizaron el pasado mes de junio, organizado por la Escuela Politécnica Superior de Linares y la American Society for Testing and Materials. "Fue el primer evento organizado por esta entidad de certificación en España, y esperamos poder repetirlo en el futuro".

"Gracias a la apuesta del Ministerio de Defensa y al liderazgo de las Fuerzas Armadas, con más de 15 años en la investigación y desarrollo en el campo de la fabricación aditiva, este proyecto pone a España como punta de lanza en la implementación de esta tecnología en el sector de la defensa. Debemos sentirnos orgullosos y trabajar para maximizar esta oportunidad", apostilla Lasagni.