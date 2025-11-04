El paro sube en 2.535 personas en octubre en Andalucía y vuelve a superar la barrera de 600.000 desempleados

El paro en Andalucía volvió a subir en octubre, con 2.535 personas desempleadas más respecto al mes anterior (+0,42%), hasta alcanzar los 602.262 parados, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque se encadenan ya tres meses consecutivos de incrementos, la cifra sigue siendo la más baja en un mes de octubre desde 2007, lo que refleja cierta contención en el mercado laboral pese al habitual repunte tras el verano.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Andalucía (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 52.515 parados, lo que supone un 8,02% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción (-840, -1,65%) y Agricultura (-361, -1,11%), mientras que se incrementó en Servicios (+2.625, +0,63%), Sin empleo anterior (+923, +1,32%) e Industria (+188, +0,58%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (417.224) y Sin empleo anterior (70.658), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (32.051), Industria (32.357) y Construcción (49.972).

Por sexos, de los 602.262 desempleados registrados en octubre, 373.054 fueron mujeres (+1.880, +0,5%) y 229.208 hombres (+655, +0,3%).

En octubre, el paro juvenil (menores de 25 años) aumentó en 1.891 personas (+3,63%), mientras que el paro entre las personas de 25 años o más se incrementó en 644 desempleados (+0,12%).

Por provincias, el paro bajó en Córdoba (-288), Almería (-263) y Sevilla (-65), mientras que subió en Cádiz (+1.200), Málaga (+985), Granada (+590), Jaén (+235) y Huelva (+141).

Asimismo, el paro registrado en octubre subió en las 17 comunidades autónomas, siendo Castilla y León (+2.545), Andalucía (+2.535) y Cataluña (+2.423) donde más creció el número de desempleados.

Contratación en Andalucía

En octubre se registraron 298.621 contratos en Andalucía, un 0,18% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 123.224 fueron indefinidos (-5,39%) y 175.397 temporales (-4,5%).

Del total, el 59,15% de los contratos fue temporal y el 40,85%, indefinido.

El paro en España también sube en octubre

A nivel nacional, el paro en España aumentó en 22.101 personas (+0,9%) en octubre, impulsado por el repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada turística. El total de desempleados asciende a 2.443.766 personas, su cifra más baja para un mes de octubre desde 2007, según el Ministerio de Trabajo.

El incremento del desempleo fue el mejor dato para un octubre desde 2022, cuando el paro descendió en 27.027 personas. Desde 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones (2021 y 2022).

En términos desestacionalizados, el paro se redujo en 15.256 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo cayó en 158.228 personas (-6,1%), con descensos del paro femenino (-87.146, -5,5%) y masculino (-71.142, -6,9%).

Evolución por sectores y grupos de edad

El paro solo bajó en la Construcción (-2.121, -1,2%), mientras aumentó en Servicios (+18.496, +1%), Agricultura (+1.270, +1,7%), Industria (+1.148, +0,6%) y entre el colectivo sin empleo anterior (+3.308, +1,4%).

El paro subió en ambos sexos, más entre las mujeres (+11.561, +0,8%) que entre los hombres (+10.540, +1,1%). En total, el desempleo femenino alcanzó 1.480.465 mujeres y el masculino 963.301 hombres.

Por edades, el paro entre mayores de 25 años aumentó en 12.019 personas (+0,5%) y entre jóvenes menores de 25 años, en 10.082 (+5,5%). Aun así, este grupo registró la menor cifra de desempleo juvenil en un octubre desde el inicio de la serie, con 193.798 jóvenes desempleados.