El ERE de la cadena de material deportivo cordobesa Oteros afectará a sus tiendas de Los Arcos y Torre Sevilla

La cadena de material deportivo Oteros, de origen cordobés, ha anunciado a sus trabajadores su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que apunta a la extinción de toda la plantilla.

Esta medida tendrá una afectación directa en las tiendas de la empresa en Sevilla, ubicadas en los centros comerciales de Torre Sevilla y Los Arcos, según han indicado a este periódico fuentes de CCOO. Hace unas semanas la cadena cerró su tienda ubicada en la galería del Centro Comercial Carrefour Aljarafe.

La compañía, nacida en 1993, cuenta con una red comercial de 200 empleados en Andalucía, según adelanta Diario Córdoba, cabecera que pertenece al mismo grupo editorial de El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica. También cuenta con tiendas en otros puntos de España, como Madrid, Cataluña o Extremadura.

Oteros ya ha cerrado su tienda en el Centro Comercial Aljarafe. / El Correo

Concurso de acreedores reciente

La firma ya afrontó un concurso de acreedores en 2022 que superó en 2023. "Esto ya provocó algunos cierres, aunque parecía que podían abrir de nuevo algunos establecimientos, aunque finalmente no ha sido así", han detallado las fuentes sindicales. En la actualidad, cuenta con 28 tiendas y 114 trabajadores.

En este sentido, las mismas fuentes han subrayado que el escrito remitido a los trabajadores denota que se trata de "un cierre total de la empresa, porque habla de las pérdidas continuadas y que no quieren volver a afrontar una situación extrema que no les permita pagar los salarios".

CCOO calcula que se verán afectados unos 15 trabajadores en la provincia de Sevilla, un número similar a los de Córdoba, mientras que en Málaga la incidencia será mayor, al tener más tiendas y, por tanto, un mayor número de empleados, en concreto, medio centenar.

Sin representación sindical

La plantilla de Oteros no contará con representación sindical en la mesa de negociación, ya que la empresa no está sindicada, por lo que, según las fuentes consultadas de CCOO, se creará una comisión ad hoc con presencia de personal de la propia plantilla.

"Algunos trabajadores han venido a asesorarse al sindicato y buscar apoyo, pero es una pena no poder participar en las negociaciones para garantizar que se cumplan todos los derechos de la plantilla", han lamentado.