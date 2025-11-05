Reclaman en Bruselas la conexión ferroviaria entre Andalucía y el Algarve

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha defendido ante el Parlamento Europeo la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria de alta velocidad Andalucía-Algarve (Sevilla-Huelva-Faro) como eje estratégico del suroeste europeo. Durante su intervención en el Parlamento Europeo de Empresas, celebrado en Bruselas y organizado por Eurochambres, la Cámara de España y el Parlamento Europeo, Toscano también denunció la parálisis del proyecto del aeropuerto privado Cristóbal Colón, que acumula más de 15 años sin avances administrativos.

En este foro internacional, Toscano trasladó al eurodiputado del Partido Popular Europeo, Borja Jiménez, el manifiesto en favor de esta línea de alta velocidad (AVE) que conectaría España y Portugal a través de Andalucía y el Algarve, solicitando que se traslade a la Eurocámara y se sume a la iniciativa, cuyo objetivo es acercar dos eurorregiones actualmente incomunicadas por tren.

Conexión estratégica para el suroeste peninsular

Según el presidente cameral, este proyecto “representa una oportunidad estratégica para reforzar la cohesión territorial, la movilidad y la competitividad empresarial del suroeste peninsular”, destacando su papel en el desarrollo logístico y turístico de la zona.

Críticas al bloqueo del aeropuerto ‘Cristóbal Colón’

Durante su intervención en Bruselas, Toscano también se refirió a la situación de bloqueo administrativo del aeropuerto privado Cristóbal Colón, calificándola de “incomprensible”.

El presidente concluyó pidiendo que “Europa mire hacia el sur” y apueste por conectar y dinamizar territorios con gran potencial económico como el onubense, reiterando que la Cámara de Comercio de Huelva seguirá defendiendo las infraestructuras que necesita la provincia “en todos los foros posibles”.

El Parlamento Europeo de Empresas (PEE) está organizado por Eurochambres (la Asociación Europea de Cámaras de Comercio e Industria) y el Parlamento Europeo, con la participación de la Cámara de Comercio de España y su red de cámaras. Se trata de un encuentro en el que empresarios, europarlamentarios y representantes de la Comisión Europea debaten sobre cuestiones de interés para el sector empresarial europeo.