Movilidad
Reclaman en Bruselas la conexión ferroviaria entre Andalucía y el Algarve
La Cámara de Comercio de Huelva reclama en Bruselas el AVE Andalucía-Algarve y desbloquear el aeropuerto ‘Cristóbal Colón’
El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha defendido ante el Parlamento Europeo la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria de alta velocidad Andalucía-Algarve (Sevilla-Huelva-Faro) como eje estratégico del suroeste europeo. Durante su intervención en el Parlamento Europeo de Empresas, celebrado en Bruselas y organizado por Eurochambres, la Cámara de España y el Parlamento Europeo, Toscano también denunció la parálisis del proyecto del aeropuerto privado Cristóbal Colón, que acumula más de 15 años sin avances administrativos.
En este foro internacional, Toscano trasladó al eurodiputado del Partido Popular Europeo, Borja Jiménez, el manifiesto en favor de esta línea de alta velocidad (AVE) que conectaría España y Portugal a través de Andalucía y el Algarve, solicitando que se traslade a la Eurocámara y se sume a la iniciativa, cuyo objetivo es acercar dos eurorregiones actualmente incomunicadas por tren.
Conexión estratégica para el suroeste peninsular
Según el presidente cameral, este proyecto “representa una oportunidad estratégica para reforzar la cohesión territorial, la movilidad y la competitividad empresarial del suroeste peninsular”, destacando su papel en el desarrollo logístico y turístico de la zona.
Críticas al bloqueo del aeropuerto ‘Cristóbal Colón’
Durante su intervención en Bruselas, Toscano también se refirió a la situación de bloqueo administrativo del aeropuerto privado Cristóbal Colón, calificándola de “incomprensible”.
El presidente concluyó pidiendo que “Europa mire hacia el sur” y apueste por conectar y dinamizar territorios con gran potencial económico como el onubense, reiterando que la Cámara de Comercio de Huelva seguirá defendiendo las infraestructuras que necesita la provincia “en todos los foros posibles”.
El Parlamento Europeo de Empresas (PEE) está organizado por Eurochambres (la Asociación Europea de Cámaras de Comercio e Industria) y el Parlamento Europeo, con la participación de la Cámara de Comercio de España y su red de cámaras. Se trata de un encuentro en el que empresarios, europarlamentarios y representantes de la Comisión Europea debaten sobre cuestiones de interés para el sector empresarial europeo.
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: 'Hay que estar preocupados
- La Aemet defiende que informó 10 veces al Ayuntamiento de Sevilla el día de la tormenta: 'No llovió para un aviso rojo
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
- Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de noviembre de 2025