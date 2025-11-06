Banco Sabadell refuerza su compromiso con Andalucía: garantiza prestar "el mejor servicio" a empresas y familias

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado ante más de 1.500 directivos de las seis Direcciones Territoriales del banco que la entidad “está preparada para crecer más, ser más rentable yconvertirse en el mejor banco de España”, ha informado la entidad financiera en una nota de prensa.

Durante su intervención en estos eventos celebrados en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno ha reafirmado que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.

"Estamos preparados"

“Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas”, ha indicado el consejero delegado.

González-Bueno ha explicado que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es “su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros”.

Profunda transformación

Además, ha añadido que “los niveles de compromiso están en récord histórico y la cohesión y transversalidad entre los equipos es cada vez más elevada, gracias a la profunda transformación del banco que hemos hecho entre todos”.

En este sentido, el director territorial, Juan Krauel, en la convención de DT SUR habló de personas y de futuro. Krauel ha puesto el énfasis en que “nuestro equipo es la base del éxito” y en los próximos años “toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucia, Extremadura y Canarias, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes”.