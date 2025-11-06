Finanzas
Banco Sabadell refuerza su compromiso con Andalucía: garantiza prestar "el mejor servicio" a empresas y familias
Banco Sabadell ha reunido a más de 1.500 directivos en las convenciones anuales de sus seis Direcciones Territoriales, una de ellas celebrada en Málaga
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado ante más de 1.500 directivos de las seis Direcciones Territoriales del banco que la entidad “está preparada para crecer más, ser más rentable yconvertirse en el mejor banco de España”, ha informado la entidad financiera en una nota de prensa.
Durante su intervención en estos eventos celebrados en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno ha reafirmado que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.
"Estamos preparados"
“Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas”, ha indicado el consejero delegado.
González-Bueno ha explicado que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es “su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros”.
Profunda transformación
Además, ha añadido que “los niveles de compromiso están en récord histórico y la cohesión y transversalidad entre los equipos es cada vez más elevada, gracias a la profunda transformación del banco que hemos hecho entre todos”.
En este sentido, el director territorial, Juan Krauel, en la convención de DT SUR habló de personas y de futuro. Krauel ha puesto el énfasis en que “nuestro equipo es la base del éxito” y en los próximos años “toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucia, Extremadura y Canarias, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes”.
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
- La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
- Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
- Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años