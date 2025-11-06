Nuevo complemento de 525 euros para pensionistas aprobado a partir de 2026: condiciones y guía para solicitarlo

A partir de 2026, los pensionistas con pensión no contributiva en la Comunidad de Madrid que vivan de alquiler y no tengan vivienda propia podrán acceder a un complemento autonómico de 525 euros al año. La medida fue anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y busca aliviar el impacto del aumento de los precios de los alquileres sobre los mayores más vulnerables.

Este apoyo se aplicará a los beneficiarios de pensiones de jubilación o invalidez que cumplan los requisitos y se sumará al complemento estatal de la misma cuantía, que lleva años sin actualizarse. Con ambos complementos, los pensionistas madrileños podrán recibir hasta 1.050 euros adicionales al año.

La iniciativa pretende ofrecer un respiro económico en un momento en que el coste de la vivienda sigue subiendo en la capital y su área metropolitana, reforzando así la protección social de quienes más lo necesitan.

Quién puede beneficiarse

El complemento está pensado para aquellos pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad económica. Para poder solicitarlo será necesario:

Ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

de jubilación o invalidez. No tener vivienda en propiedad .

. Figurar como titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que se reside de manera habitual.

de la vivienda en la que se reside de manera habitual. Que el arrendador no sea familiar hasta el tercer grado ni cónyuge o pareja de hecho.

En los casos en los que convivan varias personas con pensión no contributiva en la misma vivienda, solo tendrá derecho a percibir el complemento quien figure como titular del contrato de alquiler.

La Comunidad de Madrid señala que aproximadamente 2.500 personas mayores podrían acceder a esta ayuda autonómica. La medida busca reforzar el complemento estatal que, como destacó Ayuso en la Asamblea, lleva años sin actualizarse a pesar del aumento de los precios de los alquileres.

Este nuevo apoyo económico permitirá a muchos pensionistas afrontar con mayor comodidad los gastos de vivienda. Aunque la cuantía —equivalente a unos 43 euros al mes si se distribuye durante el año— no transforma radicalmente la economía de los hogares, sí supone una mejora tangible y simbólica: duplica el complemento estatal en una región donde los alquileres se encuentran entre los más altos del país.

Cómo y cuándo solicitarlo

La medida entrará en vigor en 2026, cuando se publique la correspondiente convocatoria autonómica. Aunque aún faltan detalles sobre el procedimiento, todo apunta a que se seguirá un modelo similar al del complemento estatal: presentación de la solicitud en los organismos competentes, acreditación de la condición de pensionista no contributivo y justificación del contrato de alquiler.

Las solicitudes deberán realizarse dentro del plazo que establezca la Comunidad de Madrid, previsiblemente con carácter anual, y será necesario mantener la pensión no contributiva tanto en el momento de la petición como en el de la resolución.