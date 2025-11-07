Pilatus toma impulso en el sector europeo de Defensa tras su llegada a Sevilla: Francia elige el PC-24 para su ejército

La Armada francesa se convertirá en el primer operador militar europeo del jet PC-24 de Pilatus, compañía suiza que se ha implantado este año en Sevilla, donde, precisamente, se fabricarán componentes de este modelo.

A medio plazo, la empresa alcanzará una capacidad de hasta 500 empleados en la provincia. Cuando anunció su llegada a Sevilla, la empresa explicó que la producción de la nueva planta en España se centrará inicialmente en aeroestructuras para los PC-24 y en cableados.

Arrendada por Jet Aviation France

"La flota de aviones se adquirirá a Pilatus y será arrendada a la Armada francesa por Jet Aviation France, que actuará como contratista principal. La entrega del primero de los tres PC-24 está prevista para febrero de 2026", ha subrayado la compañía suiza en una nota de prensa.

Hay que recordar que Pilatus ya se encuentra instalada en una nave industrial de Alcalá de Guadaíra y que prevé su desembarco en los próximos años en el Parque Logístico de Carmona, donde inicialmente tenía prevista su ubicación.

Características del PC-24

"Diseñado para ofrecer una flexibilidad operativa excepcional, el PC-24 está certificado para operaciones con un solo piloto, equipado con una puerta de carga estándar y homologado para su uso en pistas sin asfaltar", ha subrayado la empresa sobre este modelo.

Estas características, ha asegurado, hacen que el avión sea "ideal para una amplia gama de misiones gubernamentales, incluyendo la formación de pilotos en reglas de vuelo por instrumentos (IFR), transporte y tareas de enlace". Pilatus proporcionará su programa de asistencia CrystalCare, "que garantiza la máxima disponibilidad y un mantenimiento eficiente de la flota".

Reacciones a la operación

"Ha sido un privilegio colaborar con la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) y Pilatus en la selección y adquisición de la nueva flota de PC-24 para la Armada francesa", ha subrayado Jeremie Caillet, presidente de Jet Aviation.

Por su parte, Pilatus ha apuntado que la incorporación del PC-24 al servicio de defensa europeo demuestra "la versatilidad de la aeronave y se ajusta al enfoque de Pilatus Government Aviation de proporcionar a los operadores estatales soluciones listas para la misión que van más allá de las funciones tradicionales de entrenamiento".

En este sentido, Ioannis Papachristofilou, vicepresidente de Aviación Gubernamental de Pilatus, ha destacado que esta elección "pone de relieve sus capacidades únicas como plataforma flexible y fiable para misiones gubernamentales. Nuestra colaboración con Jet Aviation ha sido ejemplar y fundamental para lograr este éxito, y esperamos con interés la primera entrega dentro de unos meses".

Última versión del PC-24

Según destaca Pilatus, el PC-24 es el primer jet ejecutivo del mundo diseñado para operar en pistas cortas y sin asfaltar. "El Pilatus Advanced Cockpit Environment (ACE) incluye una gran cantidad de funciones que lo convierten en una cabina inteligente excepcionalmente fácil de usar y homologada para operaciones con un solo piloto", ha abundado.

El volumen de la cabina del PC-24 supera, ha añadido "incluso al de jets ejecutivos que cuestan hasta el doble". La última versión también ha mejorado la autonomía y la capacidad de carga útil.