Técnicas Reunidas gana 106,9 millones de euros, un 63% más que en 2024

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto atribuido de 106,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 63% más que en el mismo periodo de 2024, tal y como se desprende de la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, el beneficio neto después de operaciones continuadas se situó en 108,1 millones de euros, lo que supone un 66% más de lo obtenido en los nueve primeros meses de 2024.

Con la presentación de resultados, las acciones del grupo se han disparado un 5,47%, hasta los 30,44 euros por título, en el mercado continuo.

Las ventas del grupo superaron los 4.596 millones de euros entre enero y septiembre, registrando un alza del 43% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el tercer trimestre del año, las ventas de Técnicas Reunidas ascendieron a 1.852,3 millones de euros, un 29% más que las registradas en el trimestre previo, tal y como recoge 'Europa Press'.

Tal y como ha puesto de manifiesto la compañía, el aumento trimestral de las ventas se debe, principalmente, a las compensaciones de los programas de aceleración aprobados por los clientes en varios proyectos.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 204,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 56% superior a la del mismo periodo de 2024. El margen Ebit sobre las ventas alcanzó el 4,4% a cierre de septiembre, por encima del 4,1% registrado un año antes.

Adicionalmente, el Ebit del tercer trimestre ascendió a 84,1 millones de euros, lo que supone "el nivel más alto jamás alcanzado" por Técnicas Reunidas en términos trimestrales. Esta cifra representó un aumento del 31% con respecto a la cifra del segundo trimestre.

La posición de caja neta del grupo a cierre de septiembre se situó en 427 millones de euros, por encima de los 394 millones de euros de finales de 2024.

La cartera de Técnicas Reunidas al término del tercer trimestre ascendía a 11.541 millones de euros, un 7% menos que un año antes, mientras que las adjudicaciones alcanzaron los 3.815 millones de euros.

En cuanto a las previsiones de cara a futuro, la compañía espera obtener este año unas ventas superiores a 6.250 millones de euros, un margen Ebit del 4,5%, y un Ebit cercano a los 280 millones de euros. Para 2026, Técnicas Reunidas prevé lograr ventas superiores a 6.500 millones de euros, un margen Ebit superior al 5%, y un Ebit superior a los 325 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo