De hacer vídeos de boda a competir por un Oscar: La Claqueta consolida su presencia en el panorama internacional

La trayectoria de la productora sevillana La Claqueta ha estado marcada por la prudencia. Y no le ha ido mal. Olmo Figueredo (Sevilla, 1980) y su socio, Manuel H. Martín, compañeros de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, fueron los fundadores de una compañía que ha pasado de grabar vídeos de boda a competir por un Oscar en Hollywood con su largometraje La trinchera infinita.

Pero hasta llegar a las alfombras rojas de los grandes festivales cinematográficos internacionales, los impulsores de la productora sevillana han tenido que cruzar muchas metas. Las inquietudes generadas por la falta de experiencia práctica en la Universidad hispalense -"había muy buenos profesores y a nivel teórico estaba muy bien, pero la otra parte era muy deficiente"- les llevó a tener grandes ambiciones, como hacer una película, un documental o incluso un corto, aunque el baño de realidad les colocó en el primer escalón de una escalera que ya va por los 23 años.

La compañía prevé cerrar 2025 con una facturación de casi 9,5 millones de euros y la creación de 1.150 empleos directos.

Armani y las nuevas oportunidades

Y ese primer paso fue crear una empresa en 2002, con apenas 22 años, y empezar con "cosas más pequeñitas, como un spot, una página web o los vídeos de boda", recuerda Figueredo. Eso les llevó optar por una ayuda de la Junta de Andalucía dirigida a autónomos. Consiguieron 3.000 euros. "El plan de negocio que presentamos ponía básicamente que íbamos a trabajar sábados y domingos haciendo bodas, bautizos y comuniones y de lunes a viernes íbamos a trabajar para buscar clientes; lo cumplimos y nos fue estupendamente", admite.

Sabían que el objetivo final era hacer cine, pero estuvieron cinco años siguiendo el plan trazado para asentarse, trabajando los fines de semana, comprando nuevo material y comprobando que formaban un buen tándem. La primera boda la hicieron para el director de Marketing de Armani, lo que le abrió la puerta a otras oportunidades para La Claqueta. "De ahí nos salió mucho negocio, porque primero empezamos a hacer vídeos corporativos para Armani y luego cuando él cambió a Sony Ericsson empezamos a hacerlo esta otra compañía".

Poco a poco fueron dejando las bodas y empezaron a trabajar con clientes corporativos. Figueredo también estaba entonces en el Festival de Cine y Deporte -ahora Festival de Sevilla y que acaba de inaugurar una nueva edición-, donde comenzó a prestar servicios audiovisuales al propio festival.

Primeros documentales

Estos primeros pasos fueron cruciales para que los bancos confiaran en La Claqueta y para abordar proyectos que iban más en la línea de su objetivo inicial. Su primer documental, dirigido por José Ortuño y dedicado al torero Ignacio Sánchez Mejías, fue adquirido por Canal Sur, contaba con una "narrativa moderna para contar una historia muy clásica" gracias a los conocimientos adquiridos con clientes como Cruzcampo -"La Claqueta le debe mucho al Grupo Heineken"-, Oriflame o Sony Ericsson. "Cuando hicimos nuestro primer corto y este primer documental en 2008 fue todo mucho más sencillo a la hora de pedir préstamos", rememora.

A partir de ahí comienza la escalada, con otro documental sobre Gustavo Adolfo Bécquer, que contó con más recursos que el anterior, y en el que fueron de la mano de TVE y el Canal Historia. El documental televisivo dio paso al cinematográfico con su primera película documental, 30 años de oscuridad, "que sin duda alguna fue el hito más importante para nosotros porque fue un antes y un después", además de ser el germen de la película que los llevó a los Oscar.

Nominación al Goya

Ahí llegó la primera nominación al Goya -serían cinco entre cortos y documentales en el periodo 2012-2017- y se dieron cuenta de que estos trabajos eran por sí rentables. Y también el salto a la escena nacional. Realizaron trabajos como Nacido en Gaza o Nacido en Siria, obtuvieron sus primeros premios Forqué, lo que llevó en 2018 al nacimiento de su primer largometraje de ficción, Ánimas, también con José Ortuño junto con Laura Alvea. Este film recaló en Netflix, por lo que terminó siendo también una película rentable.

A partir de entonces, su idea fue centrarse en series y documentales que fuesen atractivos para plataformas. La vida en llamas, Amazonas clandestino o El Estado contra Pablo Ibar fueron algunos de ellos, e impulsaron películas de ficción, como Tu hijo, Adiós o El verano que vivimos.

Próximos proyectos

La pandemia les afectó como a todos, pero no de manera muy dura y les abrió puertas y les hizo cambiar el modelo de negocio. Fue en ese punto de la historia de La Claqueta cuando decidieron dejar atrás la división de trabajo para clientes corporativos y centrarse en el cine. "Lo que queríamos hacer desde el principio llegó 20 años después", recuerda. Junto a otros socios lanzaron además un laboratorio de posproducción, Antípodas Film Lab, lo que ha hecho que ya solo estén centrados en esta pata del negocio.

Figueredo mira al futuro con optimismo. "Los últimos años vienen marcados por la expansión, tanto nacional como internacional", añade, al tiempo que asegura que ahora cuentan con más financiación procedente de fuera de España y con plataformas más allá de nuestras fronteras.

Entre los proyectos en cartera -de los que puede hablar-, se encuentran el que se presentará en la presente edición del Festival de Sevilla, Bella, su primera película de animación que cuenta la historia de Ana Bella Estévez, activista contra la violencia de género. "Está pensada para el público más joven, el objetivo es que funcione también como material escolar en la ESO", subraya.

Además, La Claqueta está inmersa en el rodaje de un biopic de Montserrat Caballé en el norte de España y en la postproducción de Nueve Lunas, la nueva película de Patricia Ortega, y de Sacamantecas, "nuestra producción hasta la fecha más ambiciosa", con una inversión de en torno a los 10 millones de euros y que cuenta la historia del primer asesino en serie de la historia de España. A ello se suman otros proyectos que aún no se pueden contar, también para plataformas internacionales.