Mercadona alarga la campaña para la donación a los Bancos de Alimentos hasta el 16 de noviembre

Más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Sevilla se verán beneficiadas de la nueva campaña lanzada por el Banco de Alimentos este fin de semana para garantizar su acceso a alimentos básicos.

En este contexto, Mercadona se ha sumado un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que arrancó el pasado viernes y que, en el caso de la cadena de distribución, se prolongará hasta el 16 de noviembre.

Como cada año, la compañía pone a disposición de la campaña sus puntos de venta para la recaudación de fondos, con el objetivo de dar a sus clientes la posibilidad de participar en este gran evento solidario anual a favor de los Bancos de Alimentos.

70 tiendas en Sevilla

En total, participarán 1.589 tiendas de Mercadona en toda España, de las cuales 70 corresponden a la provincia de Sevilla. Como en ediciones anteriores, la colaboración de la compañía en la Gran Recogida se realizará mediante la modalidad de donación monetaria, múltiplo de 1 euro.

"Los clientes pueden realizar la donación al pasar por caja", ha apuntado Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona. El 100% de las donaciones a favor de los bancos de alimentos, ha abundado, se transformarán íntegramente en alimentos de primera necesidad.

En este sentido, ha explicado que la gran ventaja de la donación en caja es que "se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales". Asimismo, ha añadido que "se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos".

Modalidad "más sostenible"

Por otro lado, la compañía ha subrayado que la apuesta por esta modalidad de donación monetaria se debe, también a que es "más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental".

Asimismo, ofrece ventajas fiscales, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta (más información en granrecogida.org).

Por parte de Mercadona, y como en años anteriores, se aportará el 10% de la recaudación total a esta iniciativa solidaria.