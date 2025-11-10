Ofertas de empleo en Sevilla, Málaga y Huelva: Zara, HMX Cosmética y Gevekom abren vacantes con grandes beneficios

En esta oportunidad, presentamos de la mano de Iberempleos.es una selección de interesantes ofertas de empleo que están disponibles actualmente en Andalucía. Estas ofertas no solo destacan por la diversidad en los roles disponibles, sino también por las atractivas condiciones y beneficios que ofrecen las empresas contratantes. A continuación, exploramos cada una de estas oportunidades en detalle para que puedas encontrar la que mejor se ajuste a tus habilidades y aspiraciones profesionales.

Promotores HMX Cosmética

Manpower selección para la innovadora empresa de cosmética HMX se encuentra en proceso de selección de promotores apasionados por el mundo de la belleza y el cuidado personal. Enfocada en expandir su presencia en Sevilla, HMX está buscando individuos que no solo posean habilidades en ventas, sino que también tengan un profundo conocimiento de los productos cosméticos y un excelente trato con el cliente. La oferta incluye la oportunidad de pertenecer a una compañía que está en constante expansión y que valora el crecimiento profesional de sus empleados. Además, se ofrece formación continua para asegurar que los promotores tengan el conocimiento necesario para asesorar eficazmente a los clientes.

Mozo/a de Zara

Adecco y la reconocida cadena de moda Zara están en la búsqueda de un mozo/a para sus tiendas. Esta posición es fundamental para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias de la tienda, incluyendo la recepción de mercancía, el mantenimiento del orden en el almacén y la reposición del producto en el piso de ventas. Zara ofrece un entorno de trabajo dinámico con posibilidades de desarrollo interno y un ambiente que promueve la mejora continua. La empresa también proporciona a sus empleados descuentos exclusivos y beneficios adicionales que reafirman su compromiso con el bienestar de su equipo.

Customer Service Expert

Gevekom ofrece una oportunidad atractiva para profesionales orientados al cliente se presenta con el puesto de Customer Service Expert en Sevilla. Este papel es crucial para garantizar que los clientes reciban soporte de alta calidad, asegurando la resolución efectiva de cualquier consulta o problema. Las habilidades requeridas para esta posición incluyen la capacidad de comunicación efectiva, resolución de conflictos y un enfoque proactivo para superar las expectativas de los clientes. La organización ofrece un contrato estable, con atractivas condiciones salariales y la posibilidad de trabajar en un entorno que valora la innovación y la satisfacción del cliente. Este puesto es ideal para aquellos que buscan formar parte de un equipo colaborativo y dinámico.

En resumen, estas ofertas de empleo ofrecen posibilidades atractivas para diferentes perfiles profesionales en Sevilla. Ya sea que te apasione el mundo de la cosmética, estés interesado en un puesto en el sector del retail o busques desarrollar tu carrera en atención al cliente, cada una de estas posiciones ofrece beneficios únicos y un ambiente de trabajo enriquecedor.

